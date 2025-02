Retro Classics – das sind die ersten Oldtimer-Bilder

Die Messehallen auf den Fildern sind geöffnet. Zur diesjährige Retro Classics werden bis Sonntag wieder Zehntausende von Besuchern erwartet. Hochglanzpolierte Klassiker, Alltagsfahrzeuge mit Patina, historische Zweiräder, Busse und Nutzfahrzeuge – Oldtimer-Fans jeglicher Art kommen auf ihre Kosten. Wer für seinen Klassiker Ersatzteile sucht, neue Werkzeuge oder gar eine Hebebühne für seine Schrauberwerkstatt benötigt, wird ebenso fündig wie Liebhaber von Autoprospekten und alten Blechschildern. Die 24. Auflage der Oldtimer-Messe ist einer der Pflichttermine für Liebhaber automobiler Klassiker aus ganz Europa.

Teilemarkt und Oldtimer-Auktion bei Retro Classics

Die zahlreichen Automarken- und modell-Clubs präsentieren mit viel Liebe zum Detail ihre aufwendig gestalteten Stände. Die Oldtimer-Auktion am Samstagnachmittag ist traditionell ein Publikumsmagnet. Modelle von Porsche und Mercedes ziehen bei der Versteigerung erfahrungsgemäß die größte Aufmerksamkeit auf sich.

Retro Classics mit „American Way of Drive“

Die Veranstalter präsentieren zudem wieder Besonderes. Bei der Sonderschau „American Way of Drive“ etwa dreht sich alles um klassische US-Modelle, Muscle Cars, Hot Rods und Lowrider – „eine Hommage an die legendäre amerikanische Fahrkultur und die Freiheit, die diese Fahrzeuge verkörpern“, wie die Messe die Schau bewirbt. Der Pop-Art-Künstler Christian Rott wird am Stand der Boxer Motor & klassische Automobile GmbH live einen Porsche 928 bemalen – und macht aus einem Serienmodell ein Unikat. Porsche präsentiert in Halle 1 „eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Fahrzeugen“. So feiert der Porsche 959 seinen 40. Geburtstag.

Eine Sonderschau ist dem „American Way of Drive“ gewidmet. Foto: Retro Classics

Retro Classics in Stuttgart (27.2.-2.3. 2025)

Die Retro Classics geht von Donnerstag bis Sonntag; die Hallen sind am Donnerstag von 11 bis 19 Uhr, an den anderen Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In der Vergangenheit waren bis zu 90 000 Besucher vor Ort.

Der Eintritt für alle vier Tage kostet online 60 Euro (Tageskasse 65 Euro). Das Tagesticket ist online für 23 Euro (25 Euro) zu haben, ermäßigt für 18 Euro (20 Euro).

Die Oldtimer-Auktion startet am Samstag, 15 Uhr, in Halle 1.

Auf einer Ausstellungsfläche von 80 000 Quadratmetern präsentieren sich rund 1600 Aussteller.

Auf der Retro werden zudem weitere diverse Jubiläen begangen: In Halle 7 wird der 50. Geburtstag des Opel Ascona B gefeiert. Auch der Manta B debütierte 1975, der Opel Kadett B feiert seinen 60. Geburtstag, der legendäre BMW 507 wird gar 70.