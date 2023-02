16 Der Stern muss blinken. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Was um alles in der Welt ist ein Plantagenschlepper? Haben die Italiener in den 1970er-Jahren wirklich Elektroautos gebaut? Und macht ein alter Mercedes mit imposantem Kühlergrill nicht mehr her als eine moderne S-Klasse? Auf all diese Fragen gibt es Antworten bei den Retro Classics, die vom 23. bis zum 26. März auf der Landesmesse stattfinden.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie erste Highlights aus dem Messeprogramm. Auf den Fildern werden Oldtimerfans in den nächsten Tagen bei „Benzingesprächen“ fachsimpeln. Es werden Fahrzeuge zu sehen sein, deren Wert die Millionengrenze überschreitet und andere, die eher Skurrilitätswert besitzen.

Sonderschauen sind unter anderem der hundertjährigen Geschichte von BMW-Motorrädern gewidmet sowie US-Oldtimern unter dem Titel „The American Way of Drive“. Ein eigenes Segment bilden die „Neoclassics“. Dabei handelt es sich um Autos, die höchstens 20 Jahre alt sind, aber das Potenzial haben sollen, sich zu Liebhaberstücken der Zukunft zu entwickeln.

Infos zu den Retro Classics

Tickets

Die Öffnungszeiten vom 23. bis 26. Februar: Donnerstag 11 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr. Tageskarten kosten im Online-Verkauf 20 Euro, an der Tageskasse 22 Euro, ermäßigt 15 und 17 Euro.