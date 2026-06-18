Restaurierung in Ludwigsburg: Meisterwerk im Seeschloss Monrepos vor der Rettung

Das Deckengemälde im Seeschloss Monrepos aus dem 18. Jahrhundert kämpft gegen die Zeit: Das Kunstwerk von Nicolas Guibal wird ab August aufwendig restauriert.
Nymphen, Putten und mittendrin Venus, die ihren geliebten Adonis am Gehen hindern will. Doch nicht nur die gemalte Göttin auf dem barocken Deckengemälde kämpft mit der Vergänglichkeit, sondern auch das Kunstwerk selbst. Denn das Werk des Hofmalers Nicolas Guibal aus dem 18. Jahrhundert im Seeschloss Monrepos bei Ludwigsburg befindet sich in einem kritischen Zustand. Ab August soll es daher restauriert werden.