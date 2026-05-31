Indische Küche auf Top-Niveau und ein sensationeller Preis: Warum das neue Lokal in Ostfildern schon jetzt Stammgäste anzieht.

Dass das vor wenigen Monaten eröffnete indische Lokal Shagun‘s Kitchen in Ostfildern bereits Stammgäste vorweisen kann, die mit dem Wirt Suresh Taneja über seine neuen Gerichte fachsimpeln und sich aufs nächste Wochenende verabreden, lässt bereits ahnen, dass dies ein erfreulicher Restauranttest sein wird. Und tatsächlich: So schnell hatten wir selten eine Karte in der einen und ein Getränk in der anderen Hand. Ein reibungsloser Start, und genauso geht es weiter.

Unsere Empfehlung für Sie Neues Restaurant in Marbach In Schillers Blick sind schon die Namen der Gerichte ein Gedicht Pia und Alexander Neuberth bringen Pfiff in das Marbacher Stadthallen-Restaurant: Klassiker der schwäbischen Küche werden von ihnen kreativ inszeniert. Der Ostfildener und gelernte Koch ist kein Anfänger in der Gastronomie, sondern hat sich bereits mit seinem Foodtruck und Catering einen Namen im Kreis Esslingen gemacht. Das nach seiner Tochter benannte Restaurant ist wie auch seine anderen Projekte ein Familienunternehmen, alle helfen mit und das merkt man dem herzlichen Service und Umgang miteinander in bestem Sinne an. Unsere Bestellung wird von der zweiten Tochter, Sachi Taneja, aufgenommen: Zu Kingfisher Lager (4,80 Euro) und Mango-Limetten-Limonade (4,50 Euro) kommen die beiden Vorspeisen, Papdi Chaat und Mixed Vegetable Pakoras (je 7,50 Euro), auf den Tisch. Das Papdi Chaat – selbst ausgebackene Weizenteigcracker mit einem Topping aus Kartoffeln, Kichererbsen, Joghurt, Minz-Chutney, Granatapfelkernen und krossen Kichererbsen-Nudeln, genannt Sev – ist dank des Chutneys herrlich frisch auf der Zunge und ein wahres Feuerwerk an korrespondierenden Aromen und unterschiedlichen Konsistenzen. Es ist knusprig und weich, würzig und cremig, heiß und kalt in Einem – ein Highlight! Auch die Pakoras (Fritters aus verschiedenem Gemüse in Kichererbsenteigmantel) sind genau richtig frittiert und harmonieren sehr gut mit dem Tamarindendip und der Joghurtsoße, die dazu gereicht werden.

Feine Würze statt schwerer Sahnesoßen

Bei den Hauptgerichten, Murgh Palak (Hähnchen in cremiger Spinatsoße für 16,90 Euro) und Chicken Tikka Masala (leicht scharfes, in Joghurt mariniertes Hähnchen mit frischer Paprika und Tomaten in einem roten Curry für 17,90 Euro) mit Reis, gerät man nochmal ins Staunen, ob der fein abgeschmeckten Soßen und ihrer Leichtigkeit: Hier wurde sich nicht auf die fetten Geschmacksträger Butter und Sahne verlassen, sondern gekonnt gewürzt und eingelegt.

Aus dem Foodtruck in die Küche: In Shagun’s Kitchen wird in beiden Fällen sehr gut gekocht. Foto: Markus Brändl

Wer noch nie Gajrela (6,90 Euro) gegessen hat, hat hier Gelegenheit dazu. Der indische Karottenpudding, der mit Milch, Zucker und Mandeln frisch für uns aufgekocht wurde, zergeht auf der Zunge und ist ein perfekter Abschluss. Genauso wie die Rechnung: Für zwei Personen, die je zwei Getränke, Vor- und Hauptspeisen sowie ein Dessert zu sich genommen haben, zahlen wir keine 80 Euro.

Der feste Platz von Shagun’s Kitchen. /Lange

Service

Shagun’s Kitchen, Ruiter Straße 20, Ostfildern, Dienstag bis Sonntag 17.30 bis 22 Uhr, Telefon 0176/51 50 05 79, www.shaguns-kitchen.de

Bewertung

Essen: ****

Service ****

Atmosphäre: ***

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)

Die Beurteilung berücksichtigt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das günstige Lokal um die Ecke wird nach anderen Kriterien bewertet als ein Sternerestaurant. Der Test gibt Aufschluss über die Tagesform der Küche.