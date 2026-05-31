Indische Küche auf Top-Niveau und ein sensationeller Preis: Warum das neue Lokal in Ostfildern schon jetzt Stammgäste anzieht.
Dass das vor wenigen Monaten eröffnete indische Lokal Shagun‘s Kitchen in Ostfildern bereits Stammgäste vorweisen kann, die mit dem Wirt Suresh Taneja über seine neuen Gerichte fachsimpeln und sich aufs nächste Wochenende verabreden, lässt bereits ahnen, dass dies ein erfreulicher Restauranttest sein wird. Und tatsächlich: So schnell hatten wir selten eine Karte in der einen und ein Getränk in der anderen Hand. Ein reibungsloser Start, und genauso geht es weiter.