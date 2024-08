Restauranttest in Waiblingen: Più: Das Zeug zu einem der besten Italiener der Region

9 Daniel Severino (links) und Markus Campagnoni bieten ein hohes Niveau. Foto: Gottfried Stoppel

Eine weitere gute Adresse in Waiblingen: Im schicken Più gibt es italienische Klassiker mit modernem Twist. Zur Bestbewertung fehlt in der sehr neuen Location nur noch der letzte Kick, findet unser Restauranttester Matthias Ring.











Im Vergleich zu manch anderer Kreisstadt hat Waiblingen ohnehin schon viele hochwertige Gastronomiebetriebe zu bieten. Mitte Mai ist eine Adresse hinzugekommen, die allerdings nicht in der Altstadt, sondern im Gewerbegebiet Eisental liegt. Dort haben Markus Campagnoni und Daniel Severino das Konzept ihrer vorherigen Tagesbar Konz upgegradet. Im Più, was so viel wie mehr heißt, gibt es zu Frühstückskarte und Mittagstisch an drei Abenden auch ein kleines À-la-carte-Programm, das täglich auf der Schieferkarte neu geschrieben wird.