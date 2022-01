7 Atmosphärisch: das Büffel und Koi in Stuttgart-Vaihingen mit Restaurantmanager Minh Nguyen (links) und Sushi-Chef Vu Tuan Dung Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das neue Restaurant Büffel und Koi ist ein sympathischer Papa-Sohn-Betrieb und überzeugt mit typisch japanischen und vietnamesischen Gerichten wie Sushi und Pho.















Link kopiert

Stuttgart - Wenn es einen Preis für aufwendiges Anrichten gibt, dann bekommt die Küche im Vaihinger Büffel und Koi bestimmt einen. Hier gibt es nicht nur garniertes Essen auf Tellern, hier steigt weißer Rauch von einschwebenden Platten auf, unter dem dann kunstvoll angerichtete Sushikreationen zum Vorschein kommen. Wenn man sie denn bestellt. Starten lässt es sich in dem im August eröffneten vietnamesisch-japanischen Lokal in Stuttgart-Vaihingen gut etwa mit einem der Salate oder mit einer Kleinigkeit aus der Rubrik Fingerfood. Wir entscheiden uns für Kimchi (3,90 Euro) – der fermentierte Kohl soll ja so gesund sein. Hier schmeckt der würzige Gemüsesnack auch besonders gut und hat die typische scharfe Note. Außerdem gibt es gedämpfte vietnamesische Gemüsetaschen, Ha Cao (4,90 Euro). Die sind mit ihrer süßlichen Soße so himmlisch, da hätten wir glatt zwei Portionen davon verspeisen können. Die Auswahl bei den Hauptgerichten konzentriert sich auf Sushi, die traditionellen Suppen Ramen aus Japan und Pho aus Vietnam sowie verschiedene Bowls. Bei uns machen Sushi und Pho das Rennen: Die vietnamesische Nudelsuppe aus Hühner- und Rinderbrühe, Zwiebeln, Koriander und gegrilltem Rindfleisch (14,90 Euro) kommt mit einer aromatisch-würzigen Brühe und reichhaltiger Einlage auf den Tisch und lässt wenig Platz im Magen übrig.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wie Hoang die Küche seiner Eltern in den Kessel holt

Der Sushikoch wartet mit eigenen Kreationen auf

Beim Sushi hat sich das Küchenteam um Chef und Sushi-Koch Anh Xuan Nguyen neben einer großen Auswahl an Standardrollen auch einige eigene Kreationen ausgedacht. Zum Beispiel Lachs und Moritz (12,90 Euro). Wenn sich der Rauch des Trockeneises über dem Teller verzogen hat, sieht man, dass sich in der Rolle Lachs, Gurken, Spargel, Frischkäse und Fischrogen verbergen, umwickelt wird das Ganze mit einem Mantel aus Avocado – ein wuchtiger, aber gut abgeschmeckter Genuss. Der Klassiker Aal Nigiri (5,90 Euro) ist mit auf den Punkt gebratenem Fisch vorzüglich. Genauso ausgezeichnet: die flambierte Rolle mit dem Namen Feuer Shrimp mit frittierter Garnele, Gurken, Lauch, umwickelt mit gegrilltem Süßwasseraal und Unagi-Soße (14,90 Euro). Einzig beim Nigiri mit flambierter Jakobsmuschel (5,50 Euro) kommt die Deko in die Quere. Aufgetürmt auf einem kleinen Tempel ist es nicht so leicht, das mit reichlich Gurke umwickelte glitschige Röllchen zum Fassen zu bekommen. Für unseren Geschmack dürften die Rollen insgesamt etwas kleiner und dünner sein. Für die ausgefallenen Kreationen zeichnet Anh Xuan Nguyen selbst verantwortlich, sein Sohn Minh für die Namensgebung und den Speisenmix. Büffel und Koi kommen hier übrigens nicht auf den Tisch, sondern stehen stellvertretend für die Länder Vietnam und Japan, in denen die beiden Tiere jeweils besonders verehrt werden.

Auffällig: Der Service vor wie hinter dem Herd ist besonders zügig auf Zack. In dem renovierten und modern eingerichteten Restaurant wird schnell und freundlich serviert. Beim nächsten Mal probieren wir – wenn wir dem Sushi widerstehen können – eine der Bowls – am liebsten im neu gestalteten Außenbereich, in dem man unter luftigen Holzlampen légère wie innen auf kleinen Holzbänken am Tisch sitzt.

Service

Büffel und Koi, Katzenbachstraße 95, Stuttgart, Telefon 07 11 / 96 89 65 35, www.bueffelundkoi.de

Geöffnet: Mittwoch, Donnerstag, Sonntag 11.30 bis 15 und 17 bis 23 Uhr.

Bewertung

Küche: 4 Sterne

Service: 4 Sterne

Ambiente: 3 Sterne

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern