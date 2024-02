Restauranttest in Stuttgart-Feuerbach: Mutige Akzente zwischen schwäbischen Klassikern im Baur’s

Restauranttest in Stuttgart-Feuerbach

8 Timo Weitmann (links) mit seinem Schweizer Küchenchef Chris Schäper Foto: Julian Rettig

Im urigen Vereinsheim des Musikvereins Feuerbach wird nicht nur zünftig, sondern auch kreativ gekocht. Unser Restaurantkritiker Matthias Ring begrüßt das, wünscht sich aber noch etwas mehr Feinschliff.











Wer statt durchgestylter Citylocations mal was Urigeres sehen möchte, muss gar nicht so weit raus und kann sogar in Stuttgart bleiben. Im Feuerbacher Tal liegt versteckt im Wald ein Vereinsheim, das unter seinem hohen Giebel mit schummriger Beleuchtung und viel Holz eine gewisse German Gemütlichkeit ausstrahlt. Nach Ärger mit der Vorgängerin hat der Musikverein Feuerbach inzwischen neue Pächter gefunden: die Gastronomenfamilie Weitmann, deren Junior Timo Weitmann das Vereinsheim Baur’s genannt hat, zu Ehren seines früh verstorbenen Vaters Peter-Baur-Weitmann.