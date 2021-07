1 Küchenchef Suthee Phumeekas im Tha Chang Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Thai-Lokal Tha Chang ist nach einer einstigen Badestelle für Elefanten benannt. Die majestätischen Tiere gelten in Thailand als Glückssymbol, weshalb die Betreiberin den Namen bewusst gewählt hat – und in ihrem Lokal im Stuttgarter Süden authentische Küche bieten möchte.

Stuttgart - Einst waren sie das Wappentier des Landes und Symbol des Königs: Elefanten. Seit Generationen fühlen sich die Menschen in Thailand mit diesen mächtigen Tiere verbunden. Sie werden mit Respekt behandelt, wegen ihrer Stärke und Intelligenz verehrt – und sie sollen Glück bringen.

Kein Wunder also, dass Nipaporn Güntner ihr Lokal im Stuttgarter Süden Tha Chang – auf deutsch: Elefanten-Pier – genannt hat, nach der Stelle im Fluss Chao Phraya, zu der die majestätischen Tiere einst vom Großen Palast in Bangkok zum Baden gebracht wurden. Und auch Nipaporn Güntner, die in Köngen bereits einen Imbiss betreibt, scheint der Elefant Glück zu bringen. Im Februar, also mitten im Lockdown, eröffnete sie das Lokal im Stuttgarter Süden. Der Vorgänger River Kwai hatte wohl wegen Corona aufgegeben. Trotzdem wurde das Tha Chang, in dem Küchenchef Suthee Phumeekas mit vielen frischen Kräutern kocht, gleich gut angenommen.

Zunächst nur zum Mitnehmen

Zunächst gab’s die Gerichte natürlich nur zum Mitnehmen. Man habe sich überlegt, ob man ganz dabei bleibe, sagt die Wirtin mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich sind die Gäste noch zurückhaltend was einen Restaurant-Besuch betrifft. Am Testabend, einem Donnerstag, kommen zwar ständig Selbstabholer vorbei.

Doch im schlicht gehaltenen Lokal, das nach der Renovierung laut Güntner auch noch umdekoriert werden soll, ist nur ein weiterer Tisch besetzt – mit Thailändern, was für Phumeekas’ Kochkünste spricht, der früher unter anderem in den Stuttgarter Lokalen Sushi & Wok sowie im Thai Thaani tätig war.

Zur Vorspeise bereitet er Sate-Spießchen (6,90 Euro), Sommerrollen (7,90 Euro) und Thord Man Pla (7,90 Euro) , Fischfrikadellen mit viel Schnittknoblauch und Koriander, zu. Dazu gibt’s drei hausgemachte Soßen. Alles ganz wunderbar. „Und authentisch“, sagt die Wirtin. Denn darauf lege sie in ihrem Lokal Wert.

Eis gibt es noch nicht

Die Riesengarnelen in rotem Curry mit Kokosmilch, Limettenblättern, Thai-Basilikum und Chilischoten (18,90 Euro) überzeugen ebenfalls. Die zarte Entenbrust mit Knoblauch, Ingwer und viel Gemüse hätte würziger sein können, aber selbst schuld, wenn man um „nicht so scharf“ bittet. Hausgemachtes Eis, etwa aus Jackfruit und schwarzen Bohnen, gibt es dieses Mal noch nicht. Doch die gebratene Kokos-Banane, nicht zu fettig und zu süß, entschädigt bis zum nächsten Besuch.

Service

Küche: Dreieinhalb Sterne

Service: Dreieinhalb Sterne

Ambiente: Drei Sterne

Tha Chang, Böblinger Straße 46, Telefon 07 11 / 16 01 88 14. Öffnungszeiten: Montags sowie mittwochs bis freitags von 11.30 bis 15 Uhr und von 17 bis 21.45 Uhr, samstags ab 16 Uhr, sonntags ab 12 Uhr – und jeweils bis 21.45 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. www.thachang.de