4 Peter Hauck hat im Oktober das Rosenhäusle übernommen. Foto: Ines Rudel

Das Rosenhäusle hat wieder geöffnet: Peter Hauck kombiniert dort nun schwäbische und ungarische Küche. Für die Fußball-EM will der Chef allerdings etwas umgestalten und mehr Kneipe als Restaurant sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Esslingen - Peter Hauck ist viel herumgekommen. Der 56-jährige gebürtige Ungar kam 1983 nach Deutschland und kochte in der ungarischen Botschaft in Ostberlin, zog im Anschluss durch einige europäische Länder. Im Oktober vergangenen Jahres hat er nun das Rosenhäusle in Esslingen übernommen. Bisher kombiniert er dort die schwäbische und die ungarische Küche. Das will er aber ändern: „Meine Gäste wollen mehr ungarische Gerichte haben“, erzählt er.