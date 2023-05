5 Die Ruhe vor dem Mittagstisch: Jennifer Buscaglia im La Toscana Foto: factum/J. Bach

La Toscana ist ein alter Bekannter aus Böblingen, der plötzlich wesentlich jünger daher kommt: Der Generationenwechsel und der Umzug des Böblinger Traditionslokals sind gelungen, findet unsere Kritikerin.









Böblingen - Eigentlich besteht das La Toscana in Böblingen seit fast 35 Jahren. Trotzdem ist jetzt alles neu. Filippa und Carmelo Buscaglia haben nämlich an ihre Tochter Jennifer übergeben, und sie hat das Traditionslokal in einem neuen Domizil eröffnet. Vom einst schwer angesagten Künstlerviertel zog das Restaurant wenige Meter weiter an die Poststraße, wo sich zuvor die Stuttgarter Craft-Beer-Kneipe Kraftpaule mit einer Außenstelle versucht hatte. Die Einrichtung entspricht dem Motto moderner Italiener – mit viel Licht, Holzboden, Holztischen, mit lederbezogenen Bänken und Stühlen. Die Karte ist aber die gleiche geblieben und die Köchin mit Filippa Buscaglia ebenfalls.