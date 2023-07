8 Si Won Lee ist mit dem C1 in der Birkenwaldstraße ein großes Wagnis eingegangen. Sie hat das Restaurant mit Samuel Luginsland im Sommer 2020, mitten in der Corona-Zeit eröffnet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was kommt? Was bleibt? Diese Worte stehen gegenüber vom Lokal C1 am Platz der Hermann-Lenz-Höhe in großen, roten Lettern. Das koreanische Restaurant in der Birkenwaldstraße ist schon seit Sommer 2020 da, es wurde zu einer Zeit eröffnet, als Gastronomie ein sehr großes Wagnis bedeutete, als man sich von Lockdown zu Lockdown hangelte. Doch das C1 scheint gekommen, um zu bleiben. Neben den schicken Modeladen Zielke haben schon ein paar Gastronomen ihr Glück versucht, mit dem C1 scheint es zu funktionieren. Das Betreiberpaar Si Won Lee und Samuel Luginsland haben noch ein Restaurant mit gleichem Namen in Ostfildern eröffnet. Dort bieten sie auch koreanischen Barbecue, für das Grillstellen in die Tische integriert wurden.