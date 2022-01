9 Im Bona’me bestellen die Gäste das Essen digital am Bildschirm. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart - Reservieren kann man im Bona’me im Westen nicht. Bei 192 Sitzplätzen auf 600 Quadratmetern (bei schönem Wetter kommen 78 Außenplätze hinzu) wird schon was frei sein, dachten wir, in der Coronakrise ohnehin, da die Gastronomie über sinkende Umsätze klagt. Doch unser erster Versuch an einem Abend missglückt. Der Laden brummt! Ist dies bereits ein Indiz für gutes Essen? Beim zweiten Mal kommen wir mittags, da geht was. Der erste Eindruck: Das im Oktober eröffnete siebte Restaurant einer türkisch-kurdischen Familie aus Köln ist so groß wie eine Kantine, doch die Einrichtung dieser Erfolgskette wirkt mit einem Mix aus orientalischem Urlaubsflair und moderner Lounge trotzdem heimelig. Verschiedene Sitzmöglichkeiten, mal auf Hockern an langen Holztafeln, mal auf Korbstühlen an kleinen Mosaiktischen, lassen vergessen, dass wir uns in einer Systemgastro befinden.

Vor elf Jahren ist das erste Bona’me in Köln gestartet

In diesen Räumen war viele Jahre Vapiano zu Hause, eine Systemgastro, die gescheitert ist. Was machen die vier Geschwister Hüseyin, Munise, Yasemin und Ceyhun Dogan anders, die vor elf Jahren das erste Bona’me (ist kurdisch und heißt auf Deutsch: „unser Haus“) in Köln eröffnet haben? Der wesentliche Unterschied ist das digitale Bestellsystem. Via Bildschirm bucht man die Speisen auf eine Codekarte und einen Pager. Die einen Gäste sehen’s als Vorteil an, wenn man mit Blick auf die Küche, in der alles frisch zubereitet wird, ordern kann. Andere dagegen finden es lästig, wenn man nicht bedient wird und das Essen selten gleichzeitig fertig ist. Einer ist immer in Bewegung, vom vibrierenden Rufgerät aufgefordert. Wer’s nicht blickt, wird von einem Mitarbeiter eingewiesen, der immer an den Monitoren steht.

„Wir haben keine Gäste, sondern Fans“, sagt die Chefin

Klar, auch die Speisekarte ist digital. Man braucht Zeit, um sich durchs riesige Angebot zu klicken. Von gerollten Fladen mit ungeahnten Füllungen bis zu Teigtaschen mit Trüffelbutter – die Auswahl ist verlockend. Auch vegetarisch wird viel geboten. Dummerweise ist bei unserem Besuch das WLAN defekt. Döner gibt’s hier nicht. Döner ist Streetfood und deshalb in einem gehobenen Restaurant mit orientalischen Spezialitäten nicht vorgesehen. Wir entscheiden uns für einen gemischten Vorspeisenteller (11,90 Euro), der dank der intensiven, ganz unterschiedlichen Geschmackserlebnisse etliche Wows hervorruft. Unser Hauptgericht heißt Manti Chili-Cheese (11,90 Euro), ist scharf mit Peperoni und zeigt erneut, dass Völkerfreundschaft durch den Magen geht.

„Wir haben keine Gäste, sondern Fans“, hat Yasemin Dogan von der Gründerfamilie bei der Eröffnungsparty mit Influencern im Oktober gesagt. Auf Expansionskurs hat die Kette in Stuttgart einen Traumstart hingelegt. Nach unserem Besuch gehören auch wir trotz des vielen Herumlaufens zu den Fans.

Bona’me, Schlossstraße 70, 70176 Stuttgart, Telefon 07 11 / 2 48 37 99 00, Öffnungszeiten mit der Sperrstunde: montags bis freitags von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 22.30 Uhr. www.bona-me.de/stuttgart .

