1 Gasbetriebene Heizpilze sind in Stuttgart zwischen November und März verboten. Vergangenes Jahr wurden die Regeln aber coronabedingt gelockert. Foto: imago/Christian Schroth

Solange die Basisstufe der Coronaverordnung gilt, brauchen Gäste, die draußen in Lokalen sitzen, weder Impfung noch Test. Manche Wirte in der Region Stuttgart wollen ihre Außenbereiche nun den ganzen Winter über geöffnet lassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart/Böblingen - Die Gäste müssen glücklich sein. Das ist für Birgit Grupp das Wichtigste. Sie betreibt das Lokal Paulaner am Rotebühlplatz in Stuttgart. Normalerweise baut ihr Team Ende Oktober die Tische und Stühle draußen ab – voraussichtlich nicht aber dieses Jahr. „Wir haben bei der Stadt beantragt, dass wir die Außenfläche den kompletten Winter durch bewirtschaften dürfen, also dieses Jahr gar nicht abbauen“, sagt Grupp. Sie geht davon aus, dass das klappt.