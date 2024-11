Knisterndes Kaminfeuer, stilvolles Ambiente und kulinarische Highlights: In Stuttgart laden Restaurants, Hotels und Cafés mit besonderen Angeboten am Kamin zum Verweilen ein.

Knisterndes Feuer, wohliges Ambiente und köstliche Speisen: In Stuttgart bietet manch Hotel, Restaurant oder Café die Möglichkeit, die kalte Jahreszeit am Kamin zu genießen. Hier sind die besten Tipps!

Restaurant Alte Wache: Tradition trifft auf Kaminromantik

Das Restaurant Alte Wache im Stuttgarter Westen begeistert mit gutbürgerlicher Küche und kroatischen Spezialitäten. Highlight ist die „Kaminsaison“ von Oktober bis April, bei der Kalbsbraten im offenen Kamin auf traditionelle Weise zubereitet wird. Fleisch und Kartoffeln garen direkt im Feuer unter einer Eisenglocke, was ihnen ein zartes, rauchiges Aroma verleiht. Dazu wird frisches Grillgemüse serviert.

Adresse: Restaurant Alte Wache, Hölderlinstraße 57, 70193 Stuttgart

Mövenpick Hotel Stuttgart Airport: Kulinarik in stilvollem Ambiente

Im Restaurant Trollinger des Mövenpick Hotels Stuttgart Airport erwartet Gäste ein modernes, elegantes Ambiente. Neben saisonalen Spezialitäten und einem vielseitigen Frühstücksangebot bietet der Private-Dining-Bereich mit offenem Kamin Platz für besondere Anlässe für bis zu 24 Personen.

Adresse: Flughafenstraße 50, 70629 Stuttgart

Waldhotel Stuttgart: Cocktails und Live-Musik am Kamin

In der stilvollen Bar No. 18 des Waldhotels Stuttgart können Gäste bei Whisky, Cocktails und feinen Weinen am Kamin entspannen. Live-Pianomusik an Samstagen in den kühleren Monaten sorgt für eine besondere Atmosphäre. Regelmäßige Whiskytastings und Sportübertragungen machen die Bar auch für Events beliebt.

Adresse: Waldhotel, Guts-Muths-Weg 18, 70597 Stuttgart-Degerloch

Relaxa Waldhotel Schatten: Schwäbische Küche am Feuer

Das Kaminrestaurant des Relaxa Waldhotel Schatten bietet regionale Gerichte in gemütlicher Atmosphäre. Bei einem guten Glas Wein und knisterndem Kaminfeuer lässt sich hier der Winter von seiner schönsten Seite erleben.

Adresse: Magstadter Straße 2-4, 70569 Stuttgart

Hotel Azenberg: Entspannen wie zuhause

Das privat geführte Hotel Azenberg bietet Gästen einen Ort zum Wohlfühlen und Entspannen. Ob am offenen Kamin oder auf der idyllischen Gartenterrasse – hier können Reisende den Alltag hinter sich lassen und zur Ruhe kommen.

Adresse: Seestraße 114-116, 70174 Stuttgart

Café Hüftengold: Frühstück und Tapas am Feuer

Das charmante Café Hüftengold von Philipp Stahl ist der ideale Ort für eine Pause. Vor dem offenen Kamin werden hausgemachte Spezialitäten wie Marmelade, Kuchen oder Eis serviert. Abends stehen internationale Tapas und Gerichte auf der Karte, die für besondere Genussmomente sorgen.

Adresse: Olgastraße 44, 70182 Stuttgart