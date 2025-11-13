Rund um Sankt Martin kommt in vielen Stuttgarter Restaurants traditionell Gans auf den Teller. Wo man noch Plätze ergattern kann und welche Gastronomen die Gans to go anbieten.
„Brust oder Keule?“ heißt es in den nächsten Wochen im Lokal Basta im Stuttgarter Bohnenviertel. Noch bis zum 30. November tischt das Team rund um Inhaber Bastian Sommer erstmals ein feines Mahl von der heimischen Freilandgans aus Beuren auf. Dazu werden kaltgerührte Preiselbeeren, zweierlei Knödel und Rotkraut gereicht. Das Gericht liegt bei 39 Euro pro Person.