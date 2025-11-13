Rund um Sankt Martin kommt in vielen Stuttgarter Restaurants traditionell Gans auf den Teller. Wo man noch Plätze ergattern kann und welche Gastronomen die Gans to go anbieten.

„Brust oder Keule?“ heißt es in den nächsten Wochen im Lokal Basta im Stuttgarter Bohnenviertel. Noch bis zum 30. November tischt das Team rund um Inhaber Bastian Sommer erstmals ein feines Mahl von der heimischen Freilandgans aus Beuren auf. Dazu werden kaltgerührte Preiselbeeren, zweierlei Knödel und Rotkraut gereicht. Das Gericht liegt bei 39 Euro pro Person.

1. Basta im Bohnenviertel: Zahl der täglichen Gänsebraten ist begrenzt „Letztes Jahr haben wir Ente gekocht, dieses Jahr machen wir Gans“, sagt Sommer. Bis Ende November wird es das Geflügel von einem Hof in Beuren auf der Speisekarte des Basta geben.

„Wir haben aktuell noch Plätze frei“, so der Gastronom, der das französische Restaurant nun seit etwa zwei Jahren betreibt. Da die tägliche Anzahl an Gänsebraten begrenzt ist, empfiehlt er jedoch eine Vorbestellung. „Das ist für uns dann praktischer. Wir haben immer etwas da, aber so geht man auf Nummer sicher.“

Ab sofort wieder auf der Speisekarte: der Freilandgänsebraten in der Möhringer Linde. Foto: Zur Linde/Trautwein

2. Zur Linde in Möhringen: Das Menü ist gefragt

Im Möhringer Restaurant Zur Linde marschiert das Festessen zwischen dem 11. November und dem 20. Dezember hingegen in zwei verschiedenen Varianten auf die Teller. Der ofenfrische Freilandgänsebraten unter dem Motto „Gänsemarsch“ wird sowohl im 3-Gang-Menü (ohne Suppe, 77 Euro) als auch im 4-Gang-Menü mit Gänsemaultäschle in Gänsebrühe für 89 Euro angeboten. Zum feinen Geflügel, das Familie Trautwein vom Degerlocher Tegerhof bezieht, werden kräftiger Jus, Preiselbeerrotkraut und Knödel gereicht.

Und das Menü ist gefragt. „Unsere Gäste freuen sich immer schon auf den Gänsemarsch“, so Melanie Trautwein. Entsprechend lohne es sich, früh zu reservieren – derzeit seien nur noch vereinzelt Plätze frei. Good to know: Das Gänsepaket für zuhause, das im letzten Jahr angeboten wurde, wird es dieses Jahr nicht geben. „Wir konzentrieren uns wieder auf unser Kerngeschäft im Restaurant“, so Melanie Trautmann auf Nachfrage.

3. Knausabira Stüble in Hedelfingen: Warteliste für den Gans-Genuss

Auch im Knausbira Stüble der Familie Schallmeir in Hedelfingen dreht sich in den kommenden Wochen alles um die Gans. Bis 19. Dezember serviert das Team mittags und abends ausschließlich Gans. Und die Nachfrage ist hoch – aktuell sind bereits alle Plätze ausgebucht. „Für den Mittagstisch kann es vorkommen, dass kurzfristig Zweiertische über unser Online-Reservierungssystem wieder verfügbar werden. Es lohnt sich also, regelmäßig nachzuschauen“, heißt es auf der Webseite.

Wer sein Glück probieren will, kann sich über das Online-Reservierungssystem auf einer Warteliste eintragen, um möglicherweise den feinen Gänsebraten an Gänsejus, Blaukraut sowie Kartoffel- und Semmelknödel genießen zu können.

4. Tauberquelle in Stuttgarter Stadtmitte: Nachfrage ist groß

Auch im schwäbischen Lokal Tauberquelle in der Stuttgarter Stadtmitte ist die Nachfrage groß, doch die Chance, einen Platz zu ergattern, nicht unmöglich. „Vereinzelt haben wir noch Plätze frei“, heißt es auf Anfrage. Ab dem 11. November kommt dort die klassische Martinsgans an Rotkraut und saftigen Knödeln sowie hausgemachte Apfelküchle mit Vanilleeis und Sahne auf den Tisch.

5. Schlachthof in Stuttgart-Wangen: Gänsekeule oder ganze Gans im Menü

Entspannter sieht die Lage im Schlachthof in Stuttgart-Wangen aus – auch dort können sich Gäste auf Gänsebraten mit Kartoffelknödeln an Marzipan, Maronen und Rotkraut (38,90 Euro pro Person) freuen. Wer das Ganze opulenter, nämlich im Menü mit Vorspeise, Gänsebrühe, Beilagen und Dessert genießen möchte, bekommt die ofenfrische Gänsekäule für 69,90 pro Person serviert. „Ab morgen stehen die Gerichte auch online. Wir freuen uns auf Reservierungen“, heißt es.

6. Wirtshaus Garbe in Plieningen: Braten oder Keule

Auch im Wirtshaus Garbe in Plieningen sind zwar schon einige Reservierungen eingegangen, noch haben Gäste aber auch hier die Möglichkeit, feine Gänsekeule mit Beilagen (38,80 Euro) oder den ganzen Gänsebraten inklusive Beilagen (192 Euro) vor Ort zu genießen.

7. Pop-up im Ochsen in Stuttgart-Uhlbach serviert ebenfalls Gans

Gans genießen in einem besonderen Pop-up-Format können Gäste im Ochsen in Uhlbach. Denn das Stuttgarter Traditionsgasthaus schließt sich für sechs Wochen mit dem Team des Rotenberger Weingärtle um Gastronom Frederik Garlin zusammen. Im Pop-up-Restaurant „Weingärtle x Ochsen“ servieren das Weingärtle-Team und Ochsen-Inhaberin Uta Wagner in Uhlbach saisonale Gerichte und Spezialitäten von der Gans. „Die Gans im Menü“, das heißt, Brust und Keule mit Quittensoße, Rotkraut, Bratapfel und Kartoffelknödel gibt es hier inklusive Vorspeise und Dessert für 49 Euro pro Person. Auf Anfrage können auch ganze Gänse vorbestellt werden (ab vier Personen). Zudem wartet das Weingärtle am Rotenberg mit Blick über Stuttgart selbst ab Mitte November mit einer Winterkarte und ausgewählten Gans- sowie Wildgerichten auf.

8. Kelter Uhlbach: Wer früh kommt, gewinnt – keine Reservierung möglich

Wer seine Gans hingegen im Gewölbekeller genießen möchte, ist am 15. und 16. November in der Kelter Uhlbach des Collegium Wirttemberg richtig. Ab 12 Uhr kommen hier Gans vom Rotenberger Weingärtle und passende Collegiums-Weine auf den Tisch. Die Portion Gans gibt es hier für 28 Euro. Dazu werden Gänsebrühe sowie weitere Hauptspeisen und Salate gereicht. Früh kommen lohnt sich, denn eine Reservierung ist hier nicht möglich. Gegen 19 Uhr schließt der Gänsebesen wieder seine Türen.

9. Maritim Hotel in Stuttgart: Gans zum Mitnehmen

Doch auch wer den Festtagsbraten gemütlich zu Hause genießen möchte, hat in Stuttgart mehrere Möglichkeiten. Unter dem Motto „Von der Hotelküche direkt auf den Tisch“ bietet etwa das Maritim Hotel nahe des Berliner Platzes in Stuttgart die Gans zum Mitnehmen an.

Die Gans wird von den Küchenprofis des Maritim Hotels vorbereitet – auch zum Mitnehmen. Foto: Maritim Hotels

Das Angebot eignet sich auch für Koch-Laien, denn kümmern muss man sich daheim um nicht mehr viel: Die Küchenprofis der Maritim Hotels übernehmen die Vorbereitung: zu einer saftigen, bereits vorbereiteten ganzen Gans, gibt es Beilagen wie Apfelrotkraut, Kartoffelknödel, Maronen und Soße. Sogar der Bräter wird mitgeliefert. Zuhause muss die Gans also nur noch fertiggegart werden – dann kann das Festmahl beginnen.

Die „Gans außer Haus“ ist noch bis zum 26. Dezember erhältlich. Bestellen kann man über ein Onlineformular – mit einer Vorlaufzeit von 48 Stunden. Auf Wunsch kann die Gans auch heiß und servierfertig abgeholt oder mit Aufpreis direkt nach Haus geliefert werden. Der Gänsebraten inklusive Beilagen ist für vier Personen ab 145 Euro, für sechs Personen ab 217,50 Euro erhältlich. Wer an den Weihnachtsfeiertagen Lust auf einen Gänsebraten hat, bekommt die „Gans außer Haus“ ab 159 Euro für vier und ab 238,50 Euro für sechs Personen.

Weitere Adressen für Gänsebraten zum Mitnehmen

Ab dem 14. November bekommt man auch im Knausbira Stüble in Hedelfingen einen Gänsebraten für zuhause. Dieser kann im Paket für fünf Personen online vorbestellt werden. Für 255 Euro gibt’s das Paket zur Zubereitung im eigenen Ofen. Darin enthalten: Eine Gans im Ganzen, Kartoffel- und Semmelknödel, Rotkraut mit Apfelmus, Rosenkohl, Gänsejus sowie Gänseschmalz. „Das Paket ist so vorbereitet, dass es auch ein bis zweiTage später zubereitet werden kann – perfekt also für Heiligabend oder die Weihnachtsfeiertage“, heißt es.

Feinschmecker können die Pakete zwischen 14. November und 19. Dezember immer freitags und samstags von 14 bis 15 Uhr abholen. Eine Chance auf die Weihnachtsgans to go gibt es nach Vorbestellung zudem am 23. und 24. Dezember zwischen 10.30 und 13 Uhr.

Das Wirtshaus Garbe in Plieningen bietet ebenfalls eine „Gans to go“ (160 Euro) an – allerdings wird darum gebeten, drei Tage im Voraus zu bestellen.

Wer in der Stadtmitte auf der Suche nach einem Gänsebraten zum Mitnehmen ist, wird im Lokal Tauberquelle fündig. Neben dem Gänsebraten vor Ort wird auch hier die „Gans to go“ angeboten. Wer zwei Tage im Voraus reserviert, bekommt eine knusprige Martinsgans (je nach Wunsch für zwei oder vier Personen) inklusive Beilagen (Knödel, Apfelrotkraut, glasierte Maronen, Gänsesoße) und ausführlicher Anleitung für die Zubereitung zuhause. Auch Bestellungen für Einzelpersonen oder für die Weihnachtsfeiertage sind möglich.

Gans to go ohne Vorbestellung in der Innenstadt Stuttgart

Unter dem Motto „Wild, Gans & Trüffel“ wartet auch das Breuninger-Restaurant Karl’s Kitchen bis zum 24. Dezember mit einem Angebot zum Mitnehmen auf. Das Besondere: Hier muss man nicht vorbestellen, sondern kann die geschmorte Gänsekeule mit Jus, Kartoffelknödel und Rotkraut einfach abholen. Die besagten Zutaten bietet das Restaurant auch einzeln zum Verkauf an. Rotkraut im Glas (300 g) gibt es für 4,50 Euro, Gänsejus (130 ml) für 5,50 Euro, Kartoffelknödel für zwei Euro das Stück und die Gänsekeule (ca. 230 g) für 15 Euro. Dem Festessen mit Gans – im Restaurant oder zuhause – steht damit nichts mehr im Wege.