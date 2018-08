Restaurants in Esslingen Hier kommt Schwäbisches auf den Tisch

Von kaw 27. August 2018 - 12:05 Uhr

Schwäbische Lokale mit einer langen Tradition – davon gibt es in Esslingen gleich mehrere. Wo Klassiker wie Rostbraten, Maultaschen und Kässpätzle obligatorisch sind, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.





Esslingen - Alteingesessen und bewährt – die Beschreibung trifft auf so manches Lokal in der Stadt zu. Vor allem die Schwaben unter ihnen erfreuen sich großer Beliebtheit. Daran sind in erster Linie die traditionellen Gerichte wie Linsen und Spätzle, Kutteln, Nierle, Rostbraten und Kässpätzle schuld. Doch so mancher Wirt kann nicht nur mit schmackhaftem Urschwäbischem, sondern auch mit denkmalgeschützten Räumlichkeiten, Gewölbekellern und einer langen Tradition der Gastwirtschaft im Haus punkten. Das führen die Esslinger offenbar gerne auswärtigen Gästen vor und kommen laut der Wirte auch selbst gern, um etwa mit der Familie zu feiern oder einen Abend mit bodenständiger Küche und der passenden Weinbegleitung zu genießen. Neben dem Essen stehen in den schwäbischen Lokalen der Stadt auch die Weine aus der Region hoch im Kurs.

