Restaurants im Stuttgarter Westen: Zu viel Sushi – Hiro steigt auf französische Küche um

17 Es bleibt ein Familienbetrieb: Keisuke Yamao und seine Frau Yuka (von links), seine Schwester Miyuki Yukawa, ihre Tochter Hana und der Sushimeister Toshi Miyaji im Hiro, das zum Bistro Le Bouquet wird. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Nach zwölf Jahren erfindet sich das japanische Restaurant Hiro neu – mit französischer Bistroküche statt Sushi. Ist der Hype um die japanischen Häppchen etwa vorbei? „Wir lieben Sushi“, sagen dagegen Xue Chen und Xin Wang. Sie haben mit ihrem Edoya ein neues Lokal im Stuttgarter Westen eröffnet.











Link kopiert



Schon vor zwölf Jahren wollten sich die Yukawas aus der Masse hervorheben. Mangostücke rollten sie in ihre Sushi ein, als Früchte noch kaum in die Häppchen verarbeitet wurden. Sie frittierten Garnelen und ganze Sushi, bevor California Rolls und Crispy Rolls Standard überall waren. „Mein Vater wollte etwas Neues, Interessantes, Spannendes machen“, erzählt Hana Yukawa. Das Restaurant Hiro in der Rotenwaldstraße ist nach ihm benannt. Am Samstag, 21. Juli, wird es dort zum letzten Mal Sushi geben. Im September startet die Familie mit einem neuen Konzept: „Le Bouquet“ wird ihr Lokal dann heißen, weil es künftig französische Bistroküche gibt. Im Stuttgarter Westen werden die japanischen Häppchen deshalb nicht zur Mangelware, ein halbes Dutzend Anlaufstellen für die Sushi-Verpflegung befinden sich in nächster nähe. Edoya heißt die jüngste Neueröffnung in der Schwabstraße.