1 Jan Hartwig in seinem Restaurant Jan in München. Foto: Fritz Busiek

Er ist der Überflieger unter den deutschen Köchen. Jan Hartwig schafft es mit seinem Restaurant Jan in München auf Platz drei des OAD-Rankings. Vor ihm sind ein Restaurant in Dänemark und eines in Spanien. Auch Andreas Caminada aus der Schweiz ist unter den zehn Bestplatzierten.











Schon wieder eine Bestenliste? Nachdem die Michelinsterne vergeben, die „50 Best Restaurants“ der Welt gekürt sind, lädt eine weitere Bestenliste nach Madrid, um dort seine Liste der besten Restaurants in Europa vorzustellen. „Opinionated About Dining“ (OAD) hat sein aktuelles Ranking der besten Restaurants in Europa veröffentlicht. Mit dem dreifach besternten Lokal Jan von Jan Hartwig schafft erstmals ein Restaurant in Deutschland den Sprung in die Top Drei. Der Spitzenplatz geht wie im Vorjahr nach Dänemark ans Alchemist, gefolgt vom baskischen Asador Etxebarri auf Platz zwei. Als „Beste Neueröffnung“ zeichnet OAD das Atelier Moessmer von Norbert Niedlerkofler in Bruneck (Platz 63) in Südtirol aus.