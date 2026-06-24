Restaurantführer: Fünf Rems-Murr-Köche dürfen sich mit einem Michelin-Stern schmücken

Für Feinschmecker ist der Rems-Murr-Kreis eine Top-Adresse - wir verraten, wer in der aktuellen Ausgabe der Gourmetbibel Guide Michelin einen Stern erhält.

Jubelrufe, Beifallsstürme und strahlende Spitzenköche auf der großen Bühne: In Frankfurt sind die neuen Michelin-Sterne an Spitzenküchen in Deutschland verliehen worden. Insgesamt 339 Betriebe können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des renommierten Gourmetführers schmücken. Das sind zwei Restaurants weniger als im vergangenen Jahr.

Das Zittern vor der Veröffentlichung der aktuellen Ergebnisliste hat die Kochwelt in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt. Für Feinschmecker aus der Region Stuttgart besonders interessant: Alle fünf bisher mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants im Rems-Murr-Kreis haben die anonym auftretenden Tester erneut überzeugt - und das begehrte Signet für besondere Leistungen in der Küche verteidigt.

Die lokalen Spitzenköche konnten ihr Niveau halten

Gourmets kommen im Rems-Murr-Kreis deshalb weiter in den Genuss von Köstlichkeiten auf Sterne-Niveau. Neben Bernd Bachofer aus Waiblingen, Michael Oettinger aus Fellbach-Schmiden und Ioannis Malathounis aus Kernen-Stetten hat auch Nico Burkhardt aus dem Pfauen in Schorndorf seinen Standard halten können. Fünfter im Bund der lokalen Spitzenköche ist Cédric Staudenmayer aus Weinstadt-Beutelsbach. Er wurde 2024 als Neueinsteiger erstmals mit einem Michelin-Stern bedacht - und darf seine Leistung am Herd jetzt bestätigt sehen.

Laut dem Gourmetführer gibt es bundesweit 12 Drei-Sterne-Restaurants, insgesamt 48 Betriebe werden mit zwei Sternen gelistet. Einen Stern erkocht haben sich 279 Gastgeber, darunter immerhin 20 Neueinsteiger. Wo Licht ist, ist aber auch Schatten: Auch in der aktuellen Ausgabe der Gourmetbibel müssen etliche Restaurants ihre Sterne wieder abgeben - weil sie geschlossen werden, ein neues Konzept haben oder sich die Qualität verschlechtert hat. Für Gesprächsstoff in der Szene sorgt etwa das „Bianc“ in der Hamburger Hafencity, das gleich beide Sterne verloren hat.

Auf der Suche nach den besten Adressen sind die Testerinnen und Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.

Wenn die Qualität nicht stimmt, sind Sterne schnell wieder weg

Der kleine rote Reiseführer „Guide Michelin“ sollte vor mehr als 100 Jahren mehr Autofahrer zum Reisen bewegen und so den Absatz der französischen Reifenfirma Michelin ankurbeln. Erstmals erschien er 1910 und enthielt zunächst Karten sowie Tipps für Autofahrer zum Tanken, Reifenwechseln, Essen und Übernachten. In Deutschland gab es 1966 die ersten Michelin-Sterne - vor genau 60 Jahren.

Neben dem „Guide Michelin“ erscheint auch der Restaurantführer „Gault&Millau“ regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt Kochmützen für ausgezeichnete Qualität.