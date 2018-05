Restaurant-Tests in Stuttgart und Region Hier testen wir die neuesten Italiener

Von red/loj 14. Mai 2018 - 13:34 Uhr

Welcher Italiener hat neu eröffnet in Stuttgart und der Region, und wie ist die Küche dort? In unseren Restaurant-Tests verraten wir es Ihnen.





Stuttgart - In der Gastro-Szene in Stuttgart und Region ist jede Menge Bewegung. Neue Restaurants eröffnen, gute (und manchmal auch weniger gute) Adressen schließen. Köche und Patrons wechseln, was sich zwangsläufig auf die Küche auswirkt. Qualität muss nicht immer gleich bleiben, häufig ist eine Küche auch einfach Geschmackssache.

Ein verlässlicher Ratgeber für die sich ständig wandelnde Szene sind seit vielen Jahren die Restaurant-Test dieser Zeitung. Regelmäßig sind unsere Experten und Tester unterwegs, um neuen Lokalitäten auf den Kochlöffel zu fühlen. Hier präsentieren wir die entsprechenden Tests der neuesten Italiener, die in Stuttgart und der Region in der jüngeren Vergangenheit aufgemacht haben. Diese Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dafür ist die Zahl der Restaurants mit italienischer Küche in Stuttgart und Region zu groß.

Auch deshalb kann es passieren, dass die Redaktion eine Schließung oder einen Wechsel am Herd nicht sofort mitbekommt. Deshalb ist die Sammlung dieser Restaurant-Tests ohne Gewähr und es empfiehlt sich, vor dem Besuch im jeweiligen Lokal anzurufen.

Sie haben Neuigkeiten zu einem Restaurant oder meinen, dass ein Lokal fehlt? Melden Sie sich per E-Mail an gastro@stzn.de bei der Redaktion.