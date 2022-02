1 Neubeginn im Kulturhaus Scala in Esslingen: Miguel Montero Foto: Horst /Rudel

Esslingen - Einmal als Koch zu arbeiten, das sei ihm als Schüler nie in den Sinn gekommen, sagt Miguel Montero. Aber als er 15 war, wollte sein Vater unbedingt zurück in die alte Heimat Andalusien – und alle mussten mit. Landwirtschaft oder Gastronomie? Dem jungen Miguel, der in Deutschland gerade die Schule abgeschlossen hatte, blieben im strukturschwachen Südspanien nur diese beiden Optionen. Er fing als Lehrling in einem Restaurant an. Auch wenn ihm das Leben einige üble Streiche gespielt hat, wie er freimütig erzählt, war das eine gute Wahl.

Zurück in Deutschland, betrieb er 18 Jahre lang das Casa Miguel in Pfullingen, jetzt, nach einigen holprigen Jahren inklusive Scheidung, hat der 60-Jährige trotz Pandemie in Esslingen wieder Fuß gefasst. Die farbenprächtig lackierten Stühle und Tische, die er einst in Sevilla hatte anfertigen lassen, hat er von seiner alten Wirkungsstätte im Landkreis Reutlingen mitgebracht. Und für die Wandmalereien in Airbrush-Technik engagierte er einen Bekannten aus Pfullingen.

„Ich habe zudem viel Glück mit dem Personal gehabt“, sagt Montero. Am Herd aber steht der Chef persönlich, hier führt er allein Regie. Seine Gäste wissen es zu schätzen. Gute Laune machen die Tapas, die schwungvoll serviert werden, darunter Pinchito Moruno, ein gut gewürzter maurischer Schweinespieß vom Grill (3,50 Euro), und frittierte Sardellen, für 3,80 Euro eine üppige Portion. Das Highlight aber sind die Gambas Pil Pil (6 Euro) mit reichlich Knoblauch, Olivenöl und Paprika. Jetzt nur keine Kalorien zählen, sondern das Brot tief ins Öl tauchen! Fisch und Meeresfrüchte, aber auch Wein, Käse und Schinken kaufe er seit 30 Jahren beim Großhändler in Albershausen (Kreis Göppingen), berichtet Montero.

Als Hauptgang entscheiden wir uns für ein Gericht, das den Maßstab setzt: eine Paella (17,50 Euro pro Person). Vorbestellt werden muss das spanische Nationalgericht nicht, aber es wird erst ab zwei Personen serviert – und man muss eine halbe Stunde Wartezeit einplanen, bis die heiße Pfanne auf den Tisch kommt. Wir sind beglückt: Große Garnelen, Sepia, Miesmuscheln, etwas Hühnerfleisch, Erbsen, Bohnen – an Zutaten wurde nicht gespart. Der Reis hat die perfekte Konsistenz, er ist weder verklebt noch zu trocken, und am Boden der Pfanne hat sich teils eine ganz feine Kruste gebildet. Miguel Montero kocht auch eine vegetarische Variante. „Das ist dann mehr ein Risotto als eine Paella“, sagt er. Aber die Nachfrage steige. Überhaupt versucht der Chef, kulinarisch und auch sonst vieles möglich zu machen. Weil es in der Esslinger Scala keinen Aufzug in den ersten Stock gibt, haben Menschen mit Handicap ein Problem. „Aber wir bieten Gästen an, sie im Rollstuhl hochzutragen“, sagt Montero. Sie sollen schließlich andalusische Spezialitäten in farbenfroher Atmosphäre genießen können.

Tapas, Blumenstraße 15, Esslingen, Telefon 07 11 / 93 54 74 61. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 17 bis 23 Uhr. www.scala-esslingen.de

