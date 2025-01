Restaurant Stephan’s in Leinfelden: „Herzensguter Mensch und toller Papa“ - Koch stirbt überraschend mit 40 Jahren

1 Peter Stephan in seinem Restaurant Stephan’s, aufgenommen im Oktober 2024. Foto: /Ines Rudel

Der Leinfeldener Gastronom Peter Stephan ist überraschend verstorben. Der 40-Jährige hatte im Jahr 2022 das Restaurant Stephan’s an der Bahnhofstraße von seinem Vater übernommen. Wie sieht die Zukunft des Restaurants jetzt aus?











Link kopiert



Am 10. Januar ist der Gastronom Peter Stephan überraschend verstorben. Der 40-Jährige war gut bekannt in Leinfelden, hatte er doch 2022 das Restaurant Stephan’s von seinem Vater übernommen. Das Gasthaus an der Bahnhofstraße ist über 100 Jahre alt und wird seit 25 Jahren von der Familie Stephan betrieben. Gutbürgerliche Küche mit modernem, gehobenem Anspruch gab es hier. Erst im Oktober 2024 war unsere Redaktion bei der Reihe „Besser essen“ im Stephan’s zu Gast und begeistert vom kulinarischen Angebot.