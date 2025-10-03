Kumpir sind Ofenkartoffeln mal anders. Das Restaurant Kumpir & Toasti verkauft die türkische Street-Food-Spezialität jetzt auch in Esslingens Innenstadt.
Esslingens Fußgängerzone hat neuen Zuwachs bekommen. Das Restaurant Kumpir & Toasti wurde Ende August neu eröffnet. Vor dem Eingang sitzen schon die ersten Stammkunden. Kumpir-Kartoffeln hätten der kulinarischen Szene in Esslingen noch gefehlt, sagen Maja und ihr Mann, Hojor Abd Alkader. Diese Lücke will das Besitzer-Paar mit ihrem Laden schließen.