5 Pächter Manuel Meschenmoser (rechts) und sein Bruder Sebastian stehen im Restaurant Leibspeise zusammen in der Küche Foto: Ralf Poller

Mit Manuel Meschenmoser hat der ehemalige Küchenchef vom Krauthof in Hoheneck das Restaurant Leibspeise am Golfclub Schloss Monrepos übernommen. Was zeichnet die neue Küche aus?









Es wird wild gewuselt am Montagmorgen auf der Terrasse des Restaurants am Golfclub Schloss Monrepos. Eine neue Pergola wird installiert. Es sind die letzten Arbeiten nach einer umfangreichen Sanierung des Gebäudes. Mehr als sechs Monate lang war das Restaurant deshalb geschlossen. Ende Oktober 2021 hatte der bisherige Pächter seinen Hut genommen. Mit Manuel Meschenmoser hat nun jemand übernommen, der im Gebiet bekannt sein dürfte. Denn seinem Vater Peter Kraut gehörte der einstige Krauthof in Hoheneck, er selbst war dort über viele Jahre Küchenchef.