Restaurant in Leonberg: Eltinger Hof wird zu Casa Eltinger Hof – was die neuen Pächter anders machen

Die neue Chefin Heiderose Kielwein setzt mit ihrem Sohn im Casa Eltinger Hof auf italienische Küche. „Ich wollte zeigen, dass auch eine Deutsche gut italienisch kochen kann“, sagt sie.

Heiderose Kielwein kann sich noch gut an die Anfänge vieler italienischer Restaurants in Deutschland erinnern: „Um das hiesige Publikum anzusprechen, haben einige Gastronomen die italienische Küche extra verdeutscht.“ Die erfahrene Köchin ist zwar selbst Deutsche, doch ihr damaliger Mann, ein Sizilianer, hatte ihr gezeigt, wie die italienische Küche wirklich schmeckt.

Dieses Geschmackserlebnis möchte sie nun ihren Gästen im Casa Eltinger Hof in der Leonberger Hertichstraße bieten. „Die italienische Küche besteht längst nicht nur aus Pizza und Pasta“, sagt die Chefin. „Doch selbst die kann man besonders machen.“ Mehr als 300 Kochbücher hat sie im Laufe der Zeit regelrecht studiert. „Ich wollte zeigen, dass auch eine Deutsche gut italienisch kochen kann.“

Vom Da Signora in der Böblinger Motorwelt ins Casa Eltinger Hof in Leonberg

Dass sie das kann, hat Heiderose Kielwein in den vergangenen vier Jahrzehnten bewiesen. 1978 hatte sie in Süßen am Fuße der Alb die erste Pizzeria in der Stadt eröffnet. Es sollte nicht die letzte Station bleiben. Zuletzt hatte sie das Restaurant Da Signora in der Böblinger Motorwelt geführt. „Als dort alles umgebaut wurde, mussten wir uns neu orientieren“, erzählt die Gastronomin. Da passte es gut, dass im vergangenen Herbst in Leonberg der Musikverein Lyra für die Vereinsgaststätte einen neuen Pächter gesucht hatte.

Begeisterung für gutes Essen: Mutter Heide und Sohn Sandro im Casa Eltinger Hof Foto: privat

„Wir haben uns das sehr genau angeschaut“, erinnert sich Kielwein. „Ist ein Vereinslokal am Rande eines Gewerbegebietes das Richtige für uns und unser Konzept?“ Sie und ihr Sohn Sandro Fazio, der sie tatkräftig unterstützt, gaben sich am Ende selbst die Antwort: „Ja, es passt.“ Denn ein Schickimicki-Italiener möchte die Familie nicht sein: „Wir machen eine unkomplizierte italienische Küche, die für jeden etwas bietet.“

Dazu gehört unter anderem die römische „Pizza in teglia“, eine Kreation des Sohnes, die er in einem Kochkurs in Bergamo gelernt hat. Der Teig, für den er eine spezielle Mehlmischung verwendet, braucht 24 Stunden. Das Ergebnis: Die Pizza ist nicht rund, sondern rechteckig; außen knusprig, innen saftig. Das Rezept für die Pizza ist übrigens kein Geheimnis. In seiner Pizzakochschule in Nehren bei Tübingen zeigt Sandro Fazio, wie auch in einem normalen Haushaltsbackofen die besondere Pizza gelingt.

Casa Eltinger Hof in Leonberg: Mittagstisch ist gut angelaufen

Wer es einfacher haben möchte, kann einfach ins Casa Eltinger Hof kommen. Mit vielen kleinen mediterranen Accessoires hat die Familie eine Wohlfühlatmosphäre zwischen Glems und Hertichstraße geschaffen. Für die warmen Monate gibt es eine großzügige Außenterrasse. Und Parkplätze, das ist der Vorteil, wenn man am Stadtrand ist, sind ausreichend vorhanden.

Doch vor allem geht es ja um gutes Essen in entspannter Atmosphäre. „Die Geselligkeit und das Gefühl gehören zum Essen unbedingt dazu“, sagt Heiderose Kielwein, die von ihren Stammgästen nur Heide genannt wird. Das Gemeinschaftserlebnis soll durch das Teilen der Speisen gestärkt werden. Das Prinzip: Eine Tischrunde bestellt sich mehrere Kleinigkeiten, von denen jeder probiert. In Griechenland werden die vielen kleinen Teller Mezé genannt, in Spanien sind es die Tapas.

Was die Chefin besonders freut: Ihr Mittagstisch, bei dem ein Hauptgericht mit einem kleinen Salat und einem Dessert serviert wird, ist sehr gut angelaufen. „Das zeigt, dass viele Menschen Wert auf ein gutes Mittagessen legen und nicht nur Fast Food konsumieren.“ Genuss findet eben nicht nur am Abend statt.

Der neue Leonberger OB Tobias Degode hat sich schon angekündigt

Eher für den Ausklang des Tages ist allerdings ein mehrgängiges Menü geeignet, das monatlich wechselt. Richtig stolz ist Heiderose Kielwein auf ihren Wolfsbarsch und ihr Rinderfilet. Und natürlich auf die vielen Beilagen, die sie alle frisch auf dem Großmarkt in Stuttgart holt: „Ich bin einfach glücklich, wenn ich die Sachen selbst aussuchen kann.“

Dass ihre Küche ausgesprochen geschmackvoll ist, davon hatten sich schon in Böblingen der Landrat Roland Bernhard oder der unlängst verstorbene Rennfahrer Hans Hermann überzeugt. Auch der Leonberger Oberbürgermeister Tobias Degode hat seinen Besuch angekündigt. Wobei es der begeisterten Gastronomin völlig egal ist, was ihre Gäste machen. Nicht umsonst haben Mutter und Sohn den Namen Eltinger Hof um das Wort Casa erweitert: Die Leute sollen sich wie zu Hause fühlen.