Restaurant in Leonberg: Eltinger Hof wird zu Casa Eltinger Hof – was die neuen Pächter anders machen

Die neue Chefin Heiderose Kielwein setzt mit ihrem Sohn im Casa Eltinger Hof auf italienische Küche. „Ich wollte zeigen, dass auch eine Deutsche gut italienisch kochen kann“, sagt sie.
Heiderose Kielwein kann sich noch gut an die Anfänge vieler italienischer Restaurants in Deutschland erinnern: „Um das hiesige Publikum anzusprechen, haben einige Gastronomen die italienische Küche extra verdeutscht.“ Die erfahrene Köchin ist zwar selbst Deutsche, doch ihr damaliger Mann, ein Sizilianer, hatte ihr gezeigt, wie die italienische Küche wirklich schmeckt.