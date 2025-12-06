Restaurant in Holzgerlingen: Arrivederci – der „Primavera“-Wirt sagt ade und steigt auf seine Vespa

In Holzgerlingen findet eine erfolgreiche gastronomische Ära ihren Abschluss. Zum 31. Dezember schließt das Ristorante Pizzeria „La Primavera“ seine Pforten. Damit beendet Wirt Antonio Nestola seine fast vier Jahrzehnte währende Karriere als Gastronom auf der Schönbuchlichtung. „Wir wollen künftig etwas kürzer treten und das Leben in vollen Zügen genießen“, sagen der 65-Jährige und seine Lebensgefährtin Sissy Loimayr.

Der Traum vom eigenen Restaurant Antonio Nestola, gebürtig aus Porto Cesareo in Apulien, kam 1976 nach Deutschland und entdeckte hier seine große Leidenschaft für die Gastronomie. Nach Stationen in bekannten Böblinger Häusern wie dem „Bella Italia“ in der Stadtgrabenstraße oder dem „Wienerwald“, erfüllte er sich 1988 mit dem „Bierkeller“ in Holzgerlingen seinen Traum vom eigenen Restaurant. Seit 2004 führte er mit viel Herzblut das „La Primavera“, was auf Deutsch Frühling heißt.

Ebenfalls in Holzgerlingen war das Lokal am Ortseingang neben der Aral-Tankstelle seitdem ein Stück Italien, das seine Gäste mit Wärme, Authentizität und Leidenschaft empfing. Das „La Primavera“ stand für italienische Küche mit Herz und Seele, für familiäre Atmosphäre und für viele unvergessliche Abende. Was 1988 mit einer großen Leidenschaft begann, hat über Jahrzehnte hinweg Generationen, Familien und Freunde verbunden. „Wir blicken voller Dankbarkeit auf eine lange Zeit zurück, in der wir mit euch gemeinsam gelacht, gefeiert, gegessen und Erinnerungen geteilt haben“, sagt Antonio Nestola, „ihr wart nicht einfach nur Gäste, ihr wart Teil unserer Familie.“

Mit dem Schritt in den Ruhestand beginnt für den Gastronom und seine Lebensgefährtin ein neuer Lebensabschnitt. Nach Jahrzehnten voller Leidenschaft für die Gastronomie gönnen sie sich nun etwas mehr Ruhe und verabschieden sich „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ von ihrem geliebten Restaurant. Zum lachenden Auge gehört für den bislang umtriebigen Wirt neben Wochen und Monaten im eigenen Haus in Italien auch ein privates Hobby, das er mit Sohn Giulio teilt: Die Restauration alter Vespa-Roller, von denen er bereits sieben stolz sein Eigen nennt und mit denen er zukünftig noch öfter auch regelmäßige Ausfahrten unternehmen will.

Foodtruck weiter für die Gäste da

Setzen sich Antonio Nestola und seine Familie mit dem „La Primavera“ auch zur Ruhe, bleibt doch ihre Leidenschaft für gutes italienisches Essen lebendig und die früheren Gäste aus Holzgerlingen und darüber hinaus müssen nicht ganz auf seine Kochkünste verzichten. Denn der beliebte Foodtruck – italienisches Catering zu buchen für Veranstaltungen wie Stadtfeste, Weihnachtsmärkte und auch private Geburtstage, Hochzeiten und Firmenfeste – mit Pizza, Pasta und vielem anderen mehr, was das kulinarische Herz begehrt, ist unter Leitung von Tochter Virginia Nestola auch weiterhin für die Kunden im Einsatz.