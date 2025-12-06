Restaurant in Holzgerlingen: Arrivederci – der „Primavera“-Wirt sagt ade und steigt auf seine Vespa

Holzgerlinger Ristorante Pizzeria „La Primavera“ schließt zum 31. Dezember seine Türen. Antonio Nestola blickt voller Dankbarkeit auf eine jahrzehntelange Gastronomiekarriere zurück.
In Holzgerlingen findet eine erfolgreiche gastronomische Ära ihren Abschluss. Zum 31. Dezember schließt das Ristorante Pizzeria „La Primavera“ seine Pforten. Damit beendet Wirt Antonio Nestola seine fast vier Jahrzehnte währende Karriere als Gastronom auf der Schönbuchlichtung. „Wir wollen künftig etwas kürzer treten und das Leben in vollen Zügen genießen“, sagen der 65-Jährige und seine Lebensgefährtin Sissy Loimayr.