1 Jedes werden in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Auch übrig gebliebenes Essen in Restaurants landet im Müll. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Wenn im Restaurant die Augen mal wieder größer waren als der Magen, bleibt Essen oft übrig und landet im Müll. Dagegen geht man im Gasthof „Zur Sonne“ in Westhausen vor – mit einer Strafgebühr.











Wer im Restaurant schon mal vor einem üppigen Buffet stand, kennt das vielleicht: Schnell lädt man sich mehr Pasta, Frühlingsrollen und Co. auf den Teller, als man eigentlich essen kann. Am Ende ist man nicht nur sehr satt, sondern das übrig gebliebene Essen landet auch noch im Müll – und das in Zeiten von erhöhten Einkaufspreisen und solchen, in denen bei vielen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit immer weiter wächst.