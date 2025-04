Restaurant im Kraftsportverein Untertürkheim: Mit dem schicken Satz 3 erreicht das Vereinslokal ein neues Level

7 Alles neu gemacht und viele Pläne: Frederik Garlin und sein Betriebsleiter Karsten Schnebeck im kürzlich eröffneten Satz Drei Foto: Gottfried Stoppel

Das smarte Satz Drei könnte zu einem angesagten Lokal in der Innenstadt werden. Aber Frederik Garlin fühlt sich am Stadtrand viel besser aufgehoben. Der Gastronom hat im Kraftsportverein Untertürkheim sein nunmehr drittes Restaurant eröffnet.











Der erste Eindruck täuscht. Zunächst fällt vor allem die Bundesstraße auf und die vielen Autos, die darauf in den Kappelbergtunnel rauschen. Die Umgebung: typisches Stadtrandgebiet mit Schrebergärten, Sportanlagen und Gewächshäusern. Auch das geduckte Gebäude vom Kraftsportverein Untertürkheim ist in erster Linie zweckdienlich. Aber wer durch die Eingangstür tritt, fühlt sich wie an einen anderen Ort versetzt und nicht wie in einem Vereinslokal. Die Einrichtung ist elegant, mit runden Sitzkojen, Eckbänken, langen und kleinen Holztischen, in warmen Tönen, lichtdurchflutet, schön beleuchtet, mit vielen Pflanzen. Satz Drei hat Frederik Garlin sein neues Restaurant am Stadtrand von Stuttgart genannt – nicht nur wegen der Tennisplätze. Es steht auch für den Dreisatz seiner Geschäftsstrategie.