Restaurant hat eröffnet: Im neuen Beilsteiner Steakhouse brutzeln die Gäste ihr Fleisch selbst

1 Martin Käfer (links) und Andreas Walter finden, dass Steaks perfekt zum rustikalen Charme der alten Bauernschänke passen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Das Hot Stone in Beilstein im Kreis Heilbronn setzt auf Erlebnisgastronomie. Das Fleisch wird angebraten, den Rest erledigen die Besucher selbst. Beim Service gehen die Macher ebenfalls neue Wege.











Link kopiert



Dem einen ist es zu blutig, dem anderen zu zäh, der Dritte meckert, weil es zu zart ist. Es gleicht einem Kunststück, beim Brutzeln von Steaks die jeweilige Vorliebe der Gäste hundertprozentig zu treffen. Im Hot Stone in Beilstein müssen sich die Köche darüber nicht den Kopf zerbrechen. Das Fleisch wird in dem neuen Restaurant im Beilsteiner Heerweg von Betreiber Martin Käfer und seinem Team nur für Sekunden auf beiden Seiten scharf angebraten, damit die Poren sich schließen. Anschließend werde das Steak per Tablett an den Tisch gebracht, wo die Kunden es scheibchenweise und je nach Gusto auf einem 400 Grad heißen Stein fertigbraten können, erklärt Käfer.