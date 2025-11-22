Restaurant „Genuss im Grünen“: „Das ist eine bescheuerte Situation“ – Keine schnelle Lösung für Otto-Konz-Weg

Die SPD-Fraktion im Ludwigsburger Gemeinderat will eine Alternativroute zum Otto-Konz-Weg schaffen. Für das dortige Restaurant kommt diese Lösung aber zu spät.
Gibt es noch eine Rettung für das Restaurant „GiG – Genuss im Grünen“ im Osten Ludwigsburgs? Seitdem mit dem Otto-Konz-Weg die einzige direkte Zufahrtsstraße nun schon monatelang gesperrt ist, bleiben die Gäste aus. Der Inhaber des Restaurants hat damit gedroht, sein Lokal Anfang Dezember zu schließen, wenn sich an der Situation nichts ändert. Doch Ideen aus der Politik sind rar gesät.