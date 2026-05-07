Nach neun Jahren Leerstand wird im Traditionsrestaurant Hirsch in Murrhardt wieder gekocht. Schwäbische Klassiker modern interpretiert.
Rühren statt Röhren: Im Restaurant Hirsch in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) läuft die Küche wieder auf Hochtouren. Nach neun Jahren Zwangspause ist das Traditionshaus in der Hauptstraße 36 wieder geöffnet – sehr zur Freude vieler Murrhardter, darunter auch Bürgermeister Armin Mößner. Pächter Sherif Hassanein hat das Restaurant gemeinsam mit seinem Koch René Klinger übernommen. Nach einem Jahr intensiver Renovierungsarbeiten läuft der Betrieb seit Anfang März.