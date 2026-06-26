Ressourcen und Kosten sparen: Bundestag beschließt Recht auf Reparatur - was bringts?

Reparieren statt wegwerfen: Künftig sollen Hersteller bestimmte Geräte zu fairen Preisen instand setzen müssen – auch nach Ende der Garantie. Was das neue Recht auf Reparatur für Verbraucher bedeutet.
Berlin - Damit Haushaltsgeräte und Smartphones künftig länger genutzt werden, bekommen Verbraucher in Deutschland ein Recht auf Reparatur. Das hat der Bundestag beschlossen und damit ein von der Europäischen Union beschlossenes Vorhaben umgesetzt. Die EU-Richtlinie verfolgt zwei Ziele: Ressourcen schonen und Verbrauchern unnötige, teure Neuanschaffungen ersparen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Gesetz: