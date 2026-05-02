Am 3. Mai hat Deutschland rechnerisch alle Ressourcen für 2026 verbraucht. Für unseren Lebensstil bräuchte es mehr als drei Erden. Doch schon kleine Veränderungen im Alltag können helfen.
Deutschland lebt über seine Verhältnisse - zumindest, wenn man den sogenannten Overshoot Day betrachtet. Der Tag markiert jedes Jahr den Zeitpunkt, an dem ein Land rechnerisch alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die ihm für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen. 2026 fällt der deutsche Overshoot Day laut Berechnungen bereits auf den 3. Mai. Würden alle Menschen so leben wie in Deutschland, wären also mehr als drei Erden nötig, um den Ressourcenbedarf dauerhaft zu decken.