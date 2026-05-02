Am 3. Mai hat Deutschland rechnerisch alle Ressourcen für 2026 verbraucht. Für unseren Lebensstil bräuchte es mehr als drei Erden. Doch schon kleine Veränderungen im Alltag können helfen.

Deutschland lebt über seine Verhältnisse - zumindest, wenn man den sogenannten Overshoot Day betrachtet. Der Tag markiert jedes Jahr den Zeitpunkt, an dem ein Land rechnerisch alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die ihm für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen. 2026 fällt der deutsche Overshoot Day laut Berechnungen bereits auf den 3. Mai. Würden alle Menschen so leben wie in Deutschland, wären also mehr als drei Erden nötig, um den Ressourcenbedarf dauerhaft zu decken.

Zum Vergleich: In Katar fällt der Überlastungstag bereits auf den 4. Februar, in Luxemburg auf den 17. Februar, und in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den 14. März. Viele Länder aus dem globalen Süden, wie etwa Tunesien, Nicaragua, Ecuador, Kambodscha und Honduras, haben ihre Überlastungstage im November. Der diesjährige Erdüberlastungstag steht noch nicht fest, 2025 fiel er auf den 24. Juli.

Das Konzept hinter dem Overshoot Day stammt vom Global Footprint Network. Es vergleicht den ökologischen Fußabdruck eines Landes - also den Ressourcenverbrauch - mit der Biokapazität der Erde, also der Fähigkeit unseres Planeten, diese Ressourcen wieder bereitzustellen. Je früher der Overshoot Day, desto größer die ökologische Lücke. Doch was bedeutet das konkret für den Alltag? Und vor allem: Was kann jeder Einzelne tun, um den eigenen Fußabdruck zu verkleinern?

Der Selbsttest: Wie nachhaltig ist der eigene Alltag?

Ein erster Schritt ist Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ein Selbsttest hilft dabei, Routinen und Gewohnheiten zu hinterfragen: Wie häufig stehen tierische Produkte auf dem Speiseplan? Eine stärker pflanzenbasierte Ernährung kann den Ressourcenverbrauch deutlich senken.

Wie oft werden Auto oder Flugzeug genutzt, obwohl Alternativen möglich wären? Öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad schneiden deutlich besser ab. Wird häufig neu gekauft - oder eher auf Secondhand, Leihen und Reparieren gesetzt? Wie hoch ist der Strom- und Heizverbrauch? Und stammt der Strom aus erneuerbaren Quellen?

Wer es genauer wissen will, kann den persönlichen Fußabdruck mit Online-Rechnern ermitteln, etwa beim Umweltbundesamt. Dort wird sichtbar, in welchen Bereichen besonders viel Einsparpotenzial steckt.

Kleine Veränderungen, große Wirkung

Der Gedanke, den eigenen Lebensstil grundlegend zu verändern, wirkt oft überwältigend. Doch schon kleine Anpassungen können messbare Effekte haben. Ein fleischfreier Tag pro Woche spart Wasser, Fläche und CO₂.

Kurzstreckenflüge vermeiden reduziert den persönlichen CO₂-Ausstoß erheblich. Bewusster Konsum - weniger, aber gezielter - schont Ressourcen langfristig. Energie sparen im Alltag, etwa durch niedrigere Raumtemperaturen oder effizientere Geräte.

Warum individuelles Handeln trotzdem zählt

Oft wird argumentiert, dass strukturelle Veränderungen entscheidender seien als individuelles Verhalten. Tatsächlich greifen beide Ebenen ineinander: Politische Maßnahmen setzen den Rahmen, während Konsumentscheidungen gesellschaftliche Entwicklungen mitbeeinflussen.