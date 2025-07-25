Respektlos im Freibad - Bademeister als „Fußabtreter“

Das Freibad als Brennpunkt: Zwischen unbeaufsichtigten Kindern und Schlägereien halten Christine Müller und ihr Kollege in Sindelfingen die Sicherheit aufrecht.
Die Temperaturanzeige auf der großen Schalttafel des Sindelfinger Freibads klettert weiter hinauf, nähert sich den 30 Grad. In der Luft liegt der beißende Geruch von Chlor. Aus dem Schwimmbecken ist immer mal wieder ein Plätschern zu vernehmen, einige Meter entfernt kreischen Kinder, als sie die Rutsche hinunter ins Wasser sausen. Am Beckenrand steht Bademeisterin Christine Müller. Mit verschränkten Armen und wachem Blick beobachtet sie das Geschehen.