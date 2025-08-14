Residenzschloss Ludwigsburg: Sonderführung mit passendem Gericht im Café Schlosswache ist zurück

Bald können Gäste wieder die Schlossräume besichtigen, dabei mehr über die höfische Esskultur erfahren und schließlich im Café Schlosswache ein passendes Gericht serviert bekommen.
In Zusammenarbeit mit dem Café Schlosswache bringt das Residenzschloss Ludwigsburg ein nachgefragtes Format zurück: Rundgänge mit kulinarischem Abschluss. Die Sonderführungen kombinieren Wissenswertes mit Schmackhaftem. Denn am Ende der Touren zu verschiedenen Aspekten der Esskultur bei Hofe wartet im Café Schlosswache ein passendes Gericht auf die Gäste.