Residenzschloss Ludwigsburg: Sonderführung mit passendem Gericht im Café Schlosswache ist zurück

Bald können Gäste wieder die Schlossräume besichtigen, dabei mehr über die höfische Esskultur erfahren und schließlich im Café Schlosswache ein passendes Gericht serviert bekommen.

In Zusammenarbeit mit dem Café Schlosswache bringt das Residenzschloss Ludwigsburg ein nachgefragtes Format zurück: Rundgänge mit kulinarischem Abschluss. Die Sonderführungen kombinieren Wissenswertes mit Schmackhaftem. Denn am Ende der Touren zu verschiedenen Aspekten der Esskultur bei Hofe wartet im Café Schlosswache ein passendes Gericht auf die Gäste.

Bereits in der Vergangenheit hatte es ähnliche Kooperationen mit lokalen Gasthäusern gegeben. „Die Nachfrage nach diesen kombinierten Führungen ist nach wie vor ungebrochen. Daher freuen wir uns sehr, unseren Gästen in diesem Jahr wieder zwei Rundgänge mit geschmackvollem Abschluss anbieten zu können – und das mit einem verlässlichen Partner an unserer Seite,“ erklärt Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg. Man verleihe den historischen Streifzügen mit geschmackvollen Speisen einen passenden Abschluss, ergänzt Debora Leto von der Leitung des Café Schlosswache.

Vom Gewölbe zum Kürbis-Gemüseeintopf

Die erste Sonderführung des Formats in diesem Jahr „Vom Gewölbe zum Genuss“ am Sonntag, 24. August, um 11 Uhr, führt die Teilnehmenden direkt in den „Bauch“ des Schlosses. Beim Rundgang durch Lagerräume, Küche und Dienstbotengänge erhalten die Besucherinnen und Besucher tiefe Einblicke in die Versorgungslogistik des Schlosses.

Dabei wird ihnen berichtet, was alles im Hintergrund eines Diners ablaufen musste, um den Herrschaften alle Speisen rechtzeitig und warm zu servieren. Im Anschluss erwartet die Teilnehmenden ein Kürbis-Gemüseeintopf. Die Suppe ist im Führungspreis enthalten. Zusätzliche Speisen oder Getränke müssen selbst bezahlt werden.

Im August und November können Gäste mehr über die Esskultur bei Hofe lernen. Foto: Simon Granville

Bei „Kaffeeklatsch bei Königs“ am 8. und 29. November lernen die Gäste den luxuriösen Geschmack bei Hofe kennen. Denn Lebensmittel wie Kaffee, Tee und Schokolade galten im 18. Jahrhundert nicht nur als „exotisch“, sondern waren auch kostbar. Beim Rundgang durch das Keramikmuseum erfahren die Gäste, wie die Heißgetränke zubereitet und aus welchem Porzellan sie getrunken wurden. Inspiriert davon stehen im Anschluss an die Führung im Café Schlosswache ein Heißgetränk und ein Stück Kuchen für die Teilnehmenden bereit.

Die Veranstaltungen dauern 1,25 Stunden. Erwachsene zahlen 21 Euro, Ermäßigte 10,50 Euro und Familien 52,50 Euro. Eine Anmeldung zur Führung ist unter +49 71 41 18 64 00 erforderlich.