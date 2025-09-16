Requiem-Messe am Dienstagnachmittag: William und Kate kommen zur Beerdigung von Herzogin Katharine

Einen Tag, bevor die Royals US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf Schloss Windsor begrüßen, steht für die Familie ein trauriger Termin im Kalender: Am Nachmittag findet die Beerdigung der Herzogin von Kent in London statt. Dazu haben sich auch Prinz William und seine Frau Kate angekündigt.
An der Beisetzung von Katharine, Herzogin von Kent (1933-2025), am Dienstagnachmittag in der Londoner Westminster-Kathedrale werden neben König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) auch Kronprinz William (43) und Prinzessin Kate teilnehmen. Das bestätigte der Kensington Palast am Vormittag, wie der britische "Express" berichtet.