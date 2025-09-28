Repräsentative Umfrage: Schule stresst vor allem Mütter – „Eltern mit den Nerven am Ende“

Damit ihre Kinder in der Schule erfolgreich sind, stecken vor allem Frauen beruflich zurück. Ist professionelle Nachhilfe die Lösung?
Schule stresst vor allem Mütter. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative bundesweite Umfrage der Online-Forschungs- und Marketing-Plattform YouGov unter 1053 Eltern zwischen 40 und 55 Jahren. Die Studie wurde im Auftrag des privaten Bildungsanbieters Studienkreis im Sommer 2025 durchgeführt. Sie zeigt, wie ungleich die Verantwortung für Schulthemen verteilt ist: