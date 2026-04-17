Repräsentative Umfrage: AfD erstmals stärkste Kraft im ZDF-“Politbarometer“

Die in Teilen rechtsextreme AfD ist im „Politbarometer“ des ZDF erstmals stärkste Kraft geworden. In der am Freitag veröffentlichten Umfrage überholte die AfD erstmals die CDU/CSU.
Die in Teilen rechtsextremistische AfD ist im „Politbarometer“ des ZDF erstmals stärkste Kraft geworden. In der am Freitag veröffentlichten Umfrage überflügelte die AfD mit einem Zustimmungswert von 26 Prozent zum ersten Mal die CDU/CSU, die auf 25 Prozent kam. Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung sank auf ein Rekordtief: 65 Prozent bescheinigten dem Kanzler schlechte Arbeit, mit der Regierung als Ganzes waren 63 Prozent unzufrieden.