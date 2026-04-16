Voreingestellte Trinkgeldbeträge am Kartenterminal stoßen auf wenig Begeisterung. Laut einer aktuellen Studie kommen sie nur bei drei von zehn Menschen gut an.

Dass wir immer mehr ohne Bargeld bezahlen, verändert auch die Art, wie Trinkgeld gegeben wird. In Cafés, Restaurants oder Bars gehört es mittlerweile oft zum Standard, dass beim Bezahlen per Karte automatisch Trinkgeldoptionen auf dem Terminal erscheinen, häufig sogar mit voreingestellten Beträgen. Doch diese Funktion stößt laut einer aktuellen Erhebung bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern auf Skepsis.

Geringe Akzeptanz für vorgeschlagene Beträge Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage empfindet nur eine Minderheit der Bevölkerung die vorgeschlagenen Trinkgeldbeträge als hilfreich. Lediglich 29 Prozent der Befragten geben an, dass sie diese Funktion praktisch finden. Besonders kritisch äußern sich ältere Menschen: In der Altersgruppe ab 65 Jahren sinkt die Zustimmung auf nur 22 Prozent.

Gleichzeitig zeigt die Studie einen klaren Effekt auf das Zahlungsverhalten. Rund zwei Drittel der Befragten berichten, dass sie durch die vorgeschlagenen Beträge am Terminal mehr Trinkgeld geben als ursprünglich geplant.

Dieser sogenannte "Nudging"-Effekt wird auch von Expertinnen und Experten hervorgehoben. Voreinstellungen strukturieren die Entscheidung und setzen implizite Leitplanken. Dadurch wird der Prozess zwar vereinfacht, aber auch gezielt beeinflusst. Für Verbraucher bedeutet das: Die scheinbar neutrale Auswahl kann unbewusst zu höheren Ausgaben führen.

Kritik an Mindestvorgaben und fehlender Auswahl

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Gestaltung der Optionen. Mehr als zwei Drittel der Befragten halten es für unangemessen, wenn auf dem Terminal ausschließlich Trinkgeldbeträge ab zehn Prozent vorgeschlagen werden.

Diese Einschränkung wird von vielen als unangemessener Druck empfunden. Statt einer flexiblen Entscheidung entsteht der Eindruck, dass bestimmte Erwartungen vorgegeben werden. Die Studie legt nahe, dass eine größere Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten entscheidend wäre, um die Akzeptanz zu erhöhen.

Digitales Trinkgeld grundsätzlich akzeptiert

Trotz der Kritik steht die Möglichkeit, Trinkgeld digital zu geben, grundsätzlich nicht infrage. Eine knappe Mehrheit von 55 Prozent der Befragten spricht sich dafür aus, dass digitales Trinkgeld zum Standard gehören sollte.

Allerdings zeigen sich auch hier deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Jüngere Menschen stehen digitalen Lösungen deutlich offener gegenüber, während ältere Generationen zurückhaltender bleiben.

Vertrauen bleibt zentrale Herausforderung

Ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz ist das Vertrauen. Nur etwa die Hälfte der Befragten ist überzeugt, dass digitales Trinkgeld tatsächlich vollständig beim Personal ankommt. Gerade in älteren Bevölkerungsgruppen ist dieses Misstrauen besonders ausgeprägt. Für Anbieter ergibt sich daraus eine klare Herausforderung: Transparenz über die Weitergabe der Beträge könnte entscheidend sein, um die Akzeptanz langfristig zu stärken.

Balance zwischen Innovation und Fairness

Die Ergebnisse der Bitkom-Studie machen deutlich, dass digitale Trinkgeldsysteme ein Spannungsfeld zwischen Komfort und Einfluss darstellen. Während die technische Entwicklung den Bezahlprozess vereinfacht, reagieren viele Nutzer sensibel auf die konkrete Ausgestaltung.

Für Unternehmen in Gastronomie und Handel bedeutet das: Die Gestaltung der Trinkgeldoptionen ist nicht nur eine technische, sondern auch eine psychologische Frage: Am Ende dürften Transparenz, Wahlfreiheit und Fairness darüber entscheiden, ob sich digitale Trinkgeldmodelle langfristig durchsetzen.