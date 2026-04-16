Voreingestellte Trinkgeldbeträge am Kartenterminal stoßen auf wenig Begeisterung. Laut einer aktuellen Studie kommen sie nur bei drei von zehn Menschen gut an.
Dass wir immer mehr ohne Bargeld bezahlen, verändert auch die Art, wie Trinkgeld gegeben wird. In Cafés, Restaurants oder Bars gehört es mittlerweile oft zum Standard, dass beim Bezahlen per Karte automatisch Trinkgeldoptionen auf dem Terminal erscheinen, häufig sogar mit voreingestellten Beträgen. Doch diese Funktion stößt laut einer aktuellen Erhebung bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern auf Skepsis.