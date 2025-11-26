Repräsentative Befragung: Mehr als jeder Zweite empfindet Leben stressiger als früher

Mehr als jeder Zweite empfindet Leben stressiger als früher

1 Chronischer Stress erhöht das Risiko für Rückenschmerzen deutlich. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa

Arbeit, Uni, Kinderbetreuung, Geldsorgen - Stress kann viele Ursachen haben. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die persönliche Belastung gestiegen ist. Es gibt aber auch eine andere Auffassung.











Link kopiert



Berlin - Rund drei von fünf Erwachsenen in Deutschland empfinden das Leben heute stressiger als noch vor 15 oder 20 Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Techniker Krankenkasse hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Ergebnisse des sogenannten Stressreports werden heute in Berlin vorgestellt.