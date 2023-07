1 Ein überfüllter Flüchtlingszug Richtung Lemberg. Eine Frau und ihre Kinder haben gerade ihren Vater verabschiedet. Foto: /Moritz Gathmann

Der gebürtige Göppinger Moritz Gathmann erlebt als Reporter in der Ostukraine den Beginn des Russland-Ukraine-Krieges mit. Nach 20 Stunden im überfüllten Flüchtlingszug erreicht er Lemberg und schließlich die Grenze.









Göppingen - Es war ein langer Abend in Kramatorsk. Moritz Gathmann war in der Stadt unterwegs, saß dann am 23. Februar mit rund 20 weiteren Journalisten aus aller Welt in einem Hotel der 160 000-Einwohner-Stadt unweit von Donezk im Osten der Ukraine, er hatte online noch Flugtickets für seine russische Frau von Berlin nach Moskau gebucht. Sie wollte mit den Kindern in den Osterferien zum Familienbesuch in die alte Heimat fliegen. Erst um 3 Uhr ging der gebürtige Göppinger, der als Chefreporter für das Magazin „Cicero“ im Donbass unterwegs war, ins Bett.