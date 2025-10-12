Reparieren, werkeln, teilen: In Böblingen gibt es einen neuen Lieblingsort für Heimwerker

3D-Drucker, Drechselbank, Schweißkabine: In der neuen SchaffBar in Böblingen gibt es viel Nützliches für handwerkliche Projekte.Das Vorbild für diesen Ort befindet sich in Stuttgart.

Es ist ein Anblick, der die Herzen von Hobby-Heimwerkern höher schlagen lässt. Auf gut 200 Quadratmetern wartet in der neuen offenen Werkstatt an der Herrschaftsgartenstraße 20/1 in Böblingen viel Nützliches, um Projekte umzusetzen: kleinere Hand- und Elektrowerkzeuge, aber auch großformatige Maschinen wie eine Formatkreissäge, eine Schleifmaschine, eine Drechselbank und sogar eine Schweißkabine.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung zur Mittagszeit streifen zahlreiche Interessierte durch die fünf Bereiche, die die sogenannte SchaffBar beheimatet: Neben einem für Metallverarbeitung und einem, in dem sich alles um Holz dreht, gibt es zudem eine Fahrradwerkstatt in Kooperation mit dem ADFC, eine Technikecke mit 3D-Drucker sowie eine Textilwerkstatt, in der es unter anderem Nähmaschinen für Leder und schwere Stoffe und solche mit Overlock- oder Coverlock- Funktion gibt.

Foodsharing Böblingen ist auch vertreten

An der Bar, die nicht nur am Eröffnungstag auf Spendenbasis funktionieren soll, stehen zudem zwei Kühlschränke plus ein Regal voll mit gerettetem Essen – ein Angebot, das es durch die Böblinger Foodsharer auch zukünftig für die Nutzerinnen und Nutzer geben soll.

„Fertig ist es nie, aber wir fangen jetzt einfach erst mal an“, betont Steffen Wagner, der Vorsitzende des Vereins „Offene Werkstatt Böblingen“, der Träger der SchaffBar. Daniel Waldenmaier und Timo Nitz komplettieren das Führungs-Trio. Steffen Wagner erinnert daran, dass der Weg bis zur Eröffnung ein langer gewesen sei.

Die integrierte Radwerkstatt ist eine Kooperation mit dem ADFC. Foto: Stefanie Schlecht

Bereits 2019 sei die Idee vor allem durch die beiden Böblinger Gemeinderäte Dorothea Bauer und Martin Langlinderer ins Rollen gekommen, blickt Wagner zurück. Nach langer Suche ist der Verein mithilfe der Stadtverwaltung Anfang 2023 dann auf das passende Gebäude, eine ehemalige Glaserei, gestoßen. Die Stadt pachtete das Gelände und der Trägerverein, der sich im Juli 2023 gründete, wurde darin Mieter. Die SchaffBar teilt es sich mit der städtischen DAT-Kunstschule. Weil es sich hingezogen hat, bis auch hinter das Thema Brandschutz ein Haken gemacht werden konnte, gingen daher für den eigentlichen Umbau rund anderthalb Jahre ins Land.

Mit der SchaffBar entsteht für Timo Nußbaum, den Leiter des städtischen Amts für Gebäudemanagements, „ein Zentrum für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft“, wie er sagt. „Und zugleich ein Ort für handwerkliches und kreatives Arbeiten nach dem Vorbild des Hobbyhimmels in Stuttgart.“ Er hebt außerdem die innovative, multifunktionale Raumnutzung hervor, weil sich unterschiedliche Akteure das Gebäude teilen. Denn außer der SchaffBar, sind auch die DAT-Werkstätten mit Kostümschneiderei und Holzwerkstatt sowie dem Fundus umgezogen, weil das bisherige Domizil abgerissen wird.

Grußwort von Thekla Walker

Zukünftig sollen hier auch werkpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche stattfinden. Angedacht sei zudem, dass die Räume auch eine Anlaufstelle für städtische Hausmeister werden soll, so Nußbaum.

Gedanke des nachhaltigen Arbeitens

Dass der Gedanke des nachhaltigen Arbeitens alle Gebäudenutzer verbindet, unterstreicht auch Prisca Maier-Nieden, die Leiterin der Kunstschule und des Fachbereichs Theater. Sie freut sich darüber, dass die Art und Weise, wie Kostüme und Requisiten im Fundus jetzt angeordnet seien, die Theaterarbeit inspirieren würden.

Vor der offiziellen Schlüsselübergabe gratuliert auch noch die Landesumweltministerin von Baden-Württemberg, Thekla Walker (Grüne), per Videobotschaft und Oliver Braun, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Böblingen, der sich schon zuvor vor Ort umgeschaut hat: Er sei „beeindruckt“ vom großen Engagement und Einsatz, betonte er und stellte fest, dass die 10 000-Euro-Spende, die er symbolisch als Scheck gemeinsam mit Patrick Wagner, dem Leiter des Geschäftsbereichs Privatkunden in Böblingen, übergab, „gut angelegt“ ist.

Wie die SchaffBar in Böblingen funktioniert

Öffnungszeiten

Noch gibt es keinen festen Öffnungszeitenplan für die SchaffBar an der Herrschaftsgartenstraße 20/1. Zunächst müssen die Thekenhelden eingewiesen werden. Wer mitmachen will: Infos zu allem finden sich auf der Homepage sowie im Newsletter, für den man sich anmelden kann. https://schaffbar-bb.de/

Kosten

Wer sei Handwerksprojekt in der SchaffBar realisieren will, der zahlt als Vereinsmitglied einen Euro pro Stunde, für Nicht-Mitglieder werden zwei Euro fällig. Wer größere Maschinen nutzt, muss einen zusätzlichen Obolus entrichten und in deren Handhabung eingewiesen sein. Die SchaffBar hat vor, dafür Kurse anzubieten.