Reparieren, werkeln, teilen: In Böblingen gibt es einen neuen Lieblingsort für Heimwerker

3D-Drucker, Drechselbank, Schweißkabine: In der neuen SchaffBar in Böblingen gibt es viel Nützliches für handwerkliche Projekte.Das Vorbild für diesen Ort befindet sich in Stuttgart.
Es ist ein Anblick, der die Herzen von Hobby-Heimwerkern höher schlagen lässt. Auf gut 200 Quadratmetern wartet in der neuen offenen Werkstatt an der Herrschaftsgartenstraße 20/1 in Böblingen viel Nützliches, um Projekte umzusetzen: kleinere Hand- und Elektrowerkzeuge, aber auch großformatige Maschinen wie eine Formatkreissäge, eine Schleifmaschine, eine Drechselbank und sogar eine Schweißkabine.