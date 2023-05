1 Auf Höhe der Opti-Kreuzung wir der Verkehr umgeleitet. Foto: 7aktuell.de/Kevin /mer

Ab diesem Donnerstag wird es ernst für Verkehrsteilnehmer, die auf der Bundesstraße 14 in Backnang unterwegs sind. Wie vom Landratsamt Waiblingen angekündigt, muss die Bundesstraße in den Abschnitten von Backnang-Waldrems bis Maubach für voraussichtlich vier Tage lang in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Als Grund werden dringende Reparaturarbeiten am Fahrbahnbelag genannt. In dem Abschnitt seien starke Querrisse, Verdrückungen und Spurrinnen zu erkennen. Außerdem müsse ein „verdrückter Schachtdeckel“ sowie ein Fahrbahnbruch zwingend reparieret werden, um die Verkehrssicherheit der Strecke schnellstmöglich wieder herzustellen. Dafür werden die schadhaften Bereiche während der Vollsperrung ausgefräst und durch den Einbau einer acht Zentimeter starken Binderschicht sowie einer vier Zentimeter starken Deckschicht erneuert.