Renterin in den USA: Verschollene Schwester der Kelly Family: So geht es Caroline Kelly

Vor mehr als 40 Jahren hat sich Caroline Kelly aus der Kelly Family zurückgezogen. Während ihre Geschwister und Halbgeschwister in den 90ern ihren Mega-Erfolg mit Hits wie "An Angel" feierten, galt sie regelrecht als verschollen. Doch es gehe ihr gut, heißt es nun in einem neuen Bericht.

Die Kelly Family zählt zu den bekanntesten Musikgruppen Deutschlands. Doch nicht alle Mitglieder der großen Familie entschieden sich für eine Musikkarriere. Caroline Kelly (geb. 1962) etwa stieg 1982 nach acht Jahren aus der Band aus - noch lange vor dem großen Durchbruch - und schlug einen Lebensweg abseits des Rampenlichts ein.

Tierliebende Rentnerin

Wie die "Bild" unter Berufung auf die Zeitschrift "Die Aktuelle" berichtete, gehe es der den Fans eher unbekannten Caroline Kelly auch ohne Mega-Musikkarriere gut. Sie habe als Krankenschwester gearbeitet und lebe nun als Rentnerin in der Kleinstadt Littleton im US-Bundesstaat Massachusetts. Die gebürtige US-Amerikanerin, die von ihrem Mann getrennt lebe und kinderlos sei, habe eine besondere Liebe für Tiere und ist wie ihre Geschwister sehr gläubig. Regelmäßig gehe die Katzenbesitzerin in die Kirche und bringe sich ins christliche Gemeindeleben ein.

Lesen Sie auch

Caroline Kelly ist die älteste Tochter von Familienoberhaupt Dan Kelly (1930-2002). Sie stammt wie Kathy Kelly (61) aus der Ehe mit seiner ersten Frau Janice (1935-2018). Sie war Kelly-Family-Mitglied der ersten Stunde und spielte bei den "Kelly-Kids" bis Anfang der 80er-Jahre Gitarre und Akkordeon. So soll sie auch ihrer jüngeren Schwester Patricia (55) das Gitarrenspielen beigebracht haben. Wie es heißt, musiziere sie bis heute gerne privat.

Zeitweise galt Caroline Kelly nach ihrem Band-Ausstieg in der Öffentlichkeit gar als verschollen. Doch 2022 tauchte sie nach langer Zeit wieder auf und war sogar in der RTLzwei-Doku "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" zu sehen. In Rom sang sie zusammen mit ihrer Familie vor der Spanischen Treppe. "Dieses Gefühl von 'Wir' als Geschwister kam wieder", schwärmte ihr Halbbruder Joey Kelly (52) danach.