Rentenversicherung: Einbindung in die gesetzliche Rente? Selbstständige sind dialogbereit

Einbindung in die gesetzliche Rente? Selbstständige sind dialogbereit

1 Bundesweit gibt es ca. 3,6 bis 3,8 Millionen Selbstständige. Foto: picture alliance / Westend61

Die Anregung von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas, die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubinden, stößt auf massiven Widerstand – ganz anders sieht es bei den Selbstständigen aus.











Die Aufwallung ist enorm – vor allem bei der Beamtenlobby. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatte die an sich alte Idee neu belebt, im Zuge einer Rentenreform auch die Staatsdiener in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen. Der Beamtenbund lehnt eine „Zwangs-Einheitsversicherung“ weiterhin strikt ab. In der Empörung geht unter, dass auch die Selbstständigen angesprochen werden – und dort ist der Widerstand geringer.