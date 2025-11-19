Rentenstreit und mehr: Wie Abweichler Regierende ins Schwitzen bringen

Schwarz-Rot hat eigentlich eine passable Mehrheit im Bundestag. Und trotzdem folgt eine Zitterpartie der nächsten. Leidet die Demokratie, wenn Abgeordnete nicht der Fraktionslinie folgen?
Berlin - Johannes Winkel gibt sich gleichmütig. "Ich weiß nicht, warum ich mich dafür in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen sollte", sagte der Chef der Jungen Union in der ARD über seinen Widerstand gegen die Rentenpläne der eigenen Koalition. Wenn ein Gesetzentwurf der Regierung im Parlament beraten und gegebenenfalls geändert werde, "das ist kein großer Skandal, sondern das ist Demokratie pur". Nur, wenn in der Demokratie immer häufiger Kompromisse kippen und Mehrheiten wanken, wird das nicht zur Gefahr?