Die Rentenkommission will die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren streichen - doch wann soll das greifen? Ein beteiligter CDU-Politiker meint: Fünf Jahre Übergangsfrist wären zu lang.
Berlin - Der CDU-Politiker Pascal Reddig fordert eine schnelle Abschaffung der sogenannten Rente mit 63. "Wenn wir eine Trendwende schaffen wollen, müssen wir uns beeilen und nicht erst noch alle geburtenstarken Jahrgänge abschlagsfrei vorzeitig in Rente gehen lassen", sagte Reddig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Deswegen sollte die Abschaffung so früh wie möglich greifen. Eine Übergangsfrist von fünf Jahren wäre zu lang."