Rentenkommission: Ältere Beschäftigte motivieren – nicht ins Abseits drängen

Wenn die Rentenkommission eine Ausweitung der Lebensarbeitszeit vorschlägt, müssen nicht nur die Beschäftigten mitziehen, sondern vor allem auch die Arbeitgeber, meint unser Autor.
Was auch immer die Rentenkommission am Dienstag der Bundesregierung vorlegen wird – ohne Elemente zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist ihr Bericht nicht denkbar. Diese ist ihr Kernauftrag. Die zentrale Frage lautet: Wenn die Menschen immer älter werden und immer länger Rente beziehen, während zugleich die Zahl der Ruheständler wächst und die der Beitragszahler schrumpft – wie viel länger müssen die Beschäftigten dann in die Rentenkasse einzahlen, um das System vor dem Kollaps zu bewahren?