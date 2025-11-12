Rentenerhöhung 2026 (Tabelle) – was bleibt vom Plus?

Für 2026 gibt es eine deutliche Rentenerhöhung von bis zu 3,73 Prozent. Doch wie viel davon wirklich bei den Rentnern ankommt, ist fraglich.
Alles steigt - von der Krankenversicherung bis zum Mindestlohn. Doch zum Juli 2026 dürfen sich die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland voraussichtlich auf eine spürbare Rentenerhöhung freuen. Neu ist auch, dass Ruheständler nach ihrer Pensionierung steuerfrei weiter arbeiten können – allerdings profitieren bei Weitem nicht alle von der so genannten „Aktivrente“.