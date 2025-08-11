Rentendebatte im Handwerk: Im Alter noch auf das Dach? Eher nicht!

Das Dachdeckerhandwerk hat den Anteil älterer Beschäftigter deutlich gesteigert. Dennoch wird die Debatte um ein höheres Renteneintrittsalter mit großer Skepsis verfolgt.
Ein ums andere Mal schon hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann – und nicht nur er – schon beklagt: „Bei der Debatte denkt man oft, die Nation besteht nur aus Dachdeckern.“ Seine Botschaft: die Masse der Beschäftigten kann durchaus länger arbeiten als bis 67 – die Dachdecker sollten, bitte sehr, nicht immer als pauschales Gegenargument eingesetzt werden.